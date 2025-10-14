Ten tajemniczy film o Jezusie powstaje już 6 lat i właśnie pojawiło się światełko w tunelu

Produkcja powstaje równocześnie ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. To jednak zupełnie inne spojrzenie na postać.

Wygląda na to, że Terrence Malick, twórca nagrodzonego w Cannes Drzewa życia, nie porzucił swojego ambitnego projektu o życiu Jezusa, o którym pisaliśmy wcześniej. Film The Way of the Wind (Droga wiatru), nad którym reżyser pracuje od lat, wciąż istnieje i jest w fazie montażu – i to już od sześciu lat. Matthias Schoenaerts nagrywa narrację z offu do filmu Jak donosi The Film Stage, Malick stworzył kilka różnych wersji montażowych, a w ostatnim czasie miał nawet powierzyć część prac montażowych członkom obsady. Najnowsze wieści z Los Angeles wskazują, że Matthias Schoenaerts, odtwórca roli Jezusa, nagrywa obecnie narrację z offu do filmu. Nie wiadomo jednak, czy jego głos zostanie ostatecznie wykorzystany w finalnej wersji.

To najdłuższy proces postprodukcji w karierze Malicka – nawet w porównaniu z jego wcześniejszymi projektami, jak Drzewo życia czy Ukryte życie, nad którymi pracował po kilka lat. Według aktora Mathieua Kassovitza, reżyser miał nakręcić aż, bagatela, około 3000 godzin materiału, co może tłumaczyć skalę trudności w doprowadzeniu filmu do końca.

The Way of the Wind opowiada o epizodach z życia Chrystusa, przedstawionych w formie ewangelicznych przypowieści. Jednym z wątków ma być tzw. Zstąpienie Chrystusa do Otchłani – wątek, który ma być także poruszony w gibsonowskim Zmartwychwstaniu Chrystusa. W obsadzie, oprócz Schoenaertsa, znaleźli się Géza Röhrig, Ben Kingsley, Joseph Fiennes oraz Mark Rylance, który wciela się w samego Szatana. W ubiegłym roku pojawiały się nadzieje, że film zadebiutuje na festiwalu w Cannes 2025, jednak tak się nie stało. Warto przypomnieć, że w o innym filmie o Jezusie – Zmartwychwstanie Chrystusa, zmieni się odtwórca głównej roli. Wygląda więc na to, że w Hollywood równolegle powstają dwa projekty poświęcone tej samej postaci, choć każdy z nich skupia się na innym etapie jej historii.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





