Martin Scorsese nakręci kolejny film o Jezusie. Twórca Ostatniego kuszenia Chrystusa spotkał się z papieżem

Martin Scorsese wyrasta na specjalistę od produkcji o Jezusie. Jak sam podsumował, jego najnowszy projekt będzie „trzecim z kolei krokiem w badaniach nad postacią Jezusa”. Warto w tym miejscu przypomnieć, że filmowiec ma na koncie Ostanie kuszenie Chrystusa, z Willemem Dafoe, który swego czasu wywołał wielkie kontrowersje i dyskusję na temat sposobu, w jaki zaprezentowano dzieje biblijnych postaci. Kilka lat temu powstało natomiast Milczenie, opowiadający o Jezuitach przybyłych do Japonii, z Andrew Garfieldem oraz Adamem Driverem.

Scorsese odpowiedział na zaproszenie papieża i wziął udział w organizowanym przez Watykan wydarzeniu The Global Aesthetics of the Catholic Imagination. Poza słynnym reżyserem wzięli w nim udział rozmaici artyści z całego świata. To właśnie w czasie jednego ze spotkań Martin Scorsese ujawnił, że wkrótce wejdzie na plan filmowy.

Odpowiedziałem na apel papieża Franciszka w jedyny znany mi sposób, wyobrażając sobie i pisząc scenariusz do filmu o Jezusie. I zaraz zacznę to robić.

Martin Scorsese nakręci kolejny film o Jezusie

Poza filmami inspirowanymi postaciami z kręgu chrześcijańskiego, Scorsese ma na koncie także widowisko noszące tytuł Kundun (1997), opowiadające o życiu Dalai Lamy.