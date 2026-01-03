Ten słynny reżyser uważa Avatara za arcydzieło. I ma na to mocne argumenty

Avatar ma w Hollywood oddanego i zaskakująco wpływowego zwolennika. Jest nim Michael Mann – twórca kojarzony z chłodnym, realistycznym kinem sensacyjnym, który od lat bez wahania staje w obronie widowiska Jamesa Camerona. Dla reżysera Gorączki i Zakładnika historia Pandory nie jest jedynie popisem technologicznych możliwości, lecz pełnoprawnym osiągnięciem artystycznym, zasługującym na miejsce w historii kina.

Avatar doceniony przez Michaela Manna

Ceniony filmowiec już wcześniej wielokrotnie dawał wyraz swojej fascynacji blockbusterami Camerona, podkreślając, że seria Avatar wykracza daleko poza status efektownego spektaklu. Mann dostrzega w widowiskach spójny świat oraz angażującą opowieść, która z każdą kolejną odsłoną nabiera głębi. Szczególne uznanie wyraził wobec trzeciej części – Avatar: Ogień i popiół – której poświęcił entuzjastyczny tekst na łamach Variety.