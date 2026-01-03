Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten słynny reżyser uważa Avatara za arcydzieło. I ma na to mocne argumenty

Jakub Piwoński
2026/01/03 10:30
Słynna seria science fiction ma zaskakującego zwolennika.

Avatar ma w Hollywood oddanego i zaskakująco wpływowego zwolennika. Jest nim Michael Mann – twórca kojarzony z chłodnym, realistycznym kinem sensacyjnym, który od lat bez wahania staje w obronie widowiska Jamesa Camerona. Dla reżysera Gorączki i Zakładnika historia Pandory nie jest jedynie popisem technologicznych możliwości, lecz pełnoprawnym osiągnięciem artystycznym, zasługującym na miejsce w historii kina.

Avatar
Avatar

Avatar doceniony przez Michaela Manna

Ceniony filmowiec już wcześniej wielokrotnie dawał wyraz swojej fascynacji blockbusterami Camerona, podkreślając, że seria Avatar wykracza daleko poza status efektownego spektaklu. Mann dostrzega w widowiskach spójny świat oraz angażującą opowieść, która z każdą kolejną odsłoną nabiera głębi. Szczególne uznanie wyraził wobec trzeciej części – Avatar: Ogień i popiół – której poświęcił entuzjastyczny tekst na łamach Variety.

Mann nazwał film „ogromnym osiągnięciem”, podkreślając jego wiarygodność, narracyjną intensywność oraz niezwykłą spójność stworzonego świata. Chwalił Camerona za połączenie artyzmu, intelektu i tytanicznej pracy, dzięki którym powstała rozbudowana wizja obcej biologii, antropologii, technologii i polityki. Jego zdaniem żaden współczesny twórca nie zbudował tak kompletnego, trójwymiarowego uniwersum od zera.

Zachwyt Manna nie jest nowością. Już w 2012 roku wskazał Avatara w prestiżowym plebiscycie BFI na najlepsze filmy wszech czasów, a w wywiadzie dla Letterboxd w 2023 roku określił go mianem „jednego z najwybitniejszych filmów w historii kina”. Wśród swoich czterech ulubionych tytułów wszech czasów postawił Avatara obok Pancernika Potiomkina, Asfaltowej dżungli i 2001: Odysei kosmicznej.

Czy historia przyzna mu rację? Mann jest przekonany, że z perspektywy lat cały cykl Camerona będzie postrzegany jako jedno wielkie opus magnum współczesnego kina.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/1/2/michael-mann-calls-fire-and-ash-a-massive-achievement-the-whole-trilogy-will-be-seen-as-a-magnum-opus

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




