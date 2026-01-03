Ten słynny reżyser uważa Avatara za arcydzieło. I ma na to mocne argumenty

Słynna seria science fiction ma zaskakującego zwolennika.
Avatar ma w Hollywood oddanego i zaskakująco wpływowego zwolennika. Jest nim Michael Mann – twórca kojarzony z chłodnym, realistycznym kinem sensacyjnym, który od lat bez wahania staje w obronie widowiska Jamesa Camerona. Dla reżysera Gorączki i Zakładnika historia Pandory nie jest jedynie popisem technologicznych możliwości, lecz pełnoprawnym osiągnięciem artystycznym, zasługującym na miejsce w historii kina.
Avatar doceniony przez Michaela Manna
Ceniony filmowiec już wcześniej wielokrotnie dawał wyraz swojej fascynacji blockbusterami Camerona, podkreślając, że seria Avatar wykracza daleko poza status efektownego spektaklu. Mann dostrzega w widowiskach spójny świat oraz angażującą opowieść, która z każdą kolejną odsłoną nabiera głębi. Szczególne uznanie wyraził wobec trzeciej części – Avatar: Ogień i popiół – której poświęcił entuzjastyczny tekst na łamach Variety.
Mann nazwał film „ogromnym osiągnięciem”, podkreślając jego wiarygodność, narracyjną intensywność oraz niezwykłą spójność stworzonego świata. Chwalił Camerona za połączenie artyzmu, intelektu i tytanicznej pracy, dzięki którym powstała rozbudowana wizja obcej biologii, antropologii, technologii i polityki. Jego zdaniem żaden współczesny twórca nie zbudował tak kompletnego, trójwymiarowego uniwersum od zera.
Zachwyt Manna nie jest nowością. Już w 2012 roku wskazał Avatara w prestiżowym plebiscycie BFI na najlepsze filmy wszech czasów, a w wywiadzie dla Letterboxd w 2023 roku określił go mianem „jednego z najwybitniejszych filmów w historii kina”. Wśród swoich czterech ulubionych tytułów wszech czasów postawił Avatara obok Pancernika Potiomkina, Asfaltowej dżungli i 2001: Odysei kosmicznej.
Czy historia przyzna mu rację? Mann jest przekonany, że z perspektywy lat cały cykl Camerona będzie postrzegany jako jedno wielkie opus magnum współczesnego kina.
