Ten słynny horror science fiction wróci w tym roku w nowej odsłonie. Netflix szykuje dla nas niespodziankę

Według informacji podanych przez Collider , Netflix rozważa pokazanie Frankensteina w salach IMAX, co byłoby kolejnym krokiem platformy w stronę dużego ekranu. Podczas panelu dyskusyjnego na trwającym Festiwalu Filmowym w Cannes, Richard Gelfond, CEO IMAX, wspomniał o planach związanych z nadchodzącymi premierami. W jego wypowiedzi padła bezpośrednia wzmianka o Frankensteinie, który miałby trafić do kin IMAX, choć – jak podkreślił – decyzja w tej sprawie nie została jeszcze sfinalizowana .

Frankenstein to film legendarny, jeden ze słynniejszych horrorów science fiction w historii kina. Miał już kilka wersji, w tym roku ma mieć premierę kolejna. Jesienią tego roku na platformie Netflix zadebiutuje Frankenstein w reżyserii Guillermo del Toro, autora Labiryntu Fauna. Okazuje się jednak, że film może mieć również rozszerzoną premierę kinową, i to w wyjątkowym formacie. Netflix ponownie jest skory nawiązać współpracę z cenioną w branży siecią kin.

Netflix już wcześniej eksperymentował z kinowymi pokazami swoich produkcji – przykładem może być Glass Onion, który miał ograniczoną dystrybucję kinową. Do IMAX z kolei na pewno trafią nadchodzące Opowieści z Narnii, które będą dostępne w tych kinach przez 28 dni w listopadzie 2026 roku. Jeśli Frankenstein faktycznie zawita na wielki ekran, będzie to kolejna oznaka, że streamingowy gigant poważnie traktuje prestiżowe premiery kinowe. Nie wpływa to jednak znacząco na jego politykę, wciąż opierającą się na premierach w domowym zaciszu.