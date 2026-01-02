Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten serial zmienił telewizję na dobre. Gwiazda Zagubionych po 15 latach broni kontrowersyjnego finału

Jakub Piwoński
2026/01/02 11:30
Finał ten słynnej serii spolaryzował widzów. Co nie zmienia faktu, że to serial kultowy.

Serial trwał przez sześć sezonów prowadząc do rozwiązania wielkiej zagadki. Finał Zagubionych do dziś pozostaje jednym z najbardziej dzielących zakończeń w historii telewizji. Gdy serial zakończył się w 2010 roku, część widzów była poruszona emocjonalnym domknięciem historii, inni nie mogli pogodzić się z faktem, że wiele zagadek pozostało bez jednoznacznych odpowiedzi.

Zagubieni
Zagubieni

Gwiazda Zagubionych broni serialu po latach

Piętnaście lat później głos w tej sprawie ponownie zabrał Daniel Dae Kim, odtwórca roli Jin-Soo Kwona, który wciąż konsekwentnie broni decyzji scenariuszowych twórców. W rozmowie z magazynem People aktor przyznał, że rozumie kontrowersje, ale sam finał ocenia pozytywnie.

Myślę, że mam pewne zrozumienie tego zakończenia. Miałem okazję rozmawiać z showrunnerami i bardzo je doceniłem. Wiem, że było kontrowersyjne, ale podobało mi się, bo dawało domknięcie historii bohaterów – a to było dla mnie najważniejsze

Aktor odnosił się do finałowych scen odcinka The End, w których bohaterowie serialu odnajdują się w zaświatach i wspólnie ruszają dalej. To było zaskakujące, ale z czasem stało się jasne, że nie była to alternatywna linia czasowa, lecz metafizyczna przestrzeń spotkania po śmierci. Zamiast tłumaczyć każdą tajemnicę wyspy, twórcy skupili się na relacjach i emocjonalnym pożegnaniu z postaciami.

Kim podkreślał też, że Zagubieni nigdy nie był wyłącznie serialem o zagadkach. W innym wywiadzie stwierdził: „Nie miało znaczenia, ile pytań pozostało bez odpowiedzi. Najważniejsze było to, że bohaterowie, którzy spędzili razem część życia, mogli spędzić razem także wieczność.”

Z dzisiejszej perspektywy finał Zagubionych można postrzegać jako decyzję odważną, dla wielu też przewidywalną, ale spójną z duchem serialu. Nie zamknął wszystkich wątków, ale postanowił pożegnać się z historią bohaterów w sposób jednoznaczny i pełny.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/a-lost-star-defended-the-shows-controversial-ending-15-years-later-hes-completely-right/

