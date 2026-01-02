Ten serial zmienił telewizję na dobre. Gwiazda Zagubionych po 15 latach broni kontrowersyjnego finału

Finał ten słynnej serii spolaryzował widzów. Co nie zmienia faktu, że to serial kultowy.
Serial trwał przez sześć sezonów prowadząc do rozwiązania wielkiej zagadki. Finał Zagubionych do dziś pozostaje jednym z najbardziej dzielących zakończeń w historii telewizji. Gdy serial zakończył się w 2010 roku, część widzów była poruszona emocjonalnym domknięciem historii, inni nie mogli pogodzić się z faktem, że wiele zagadek pozostało bez jednoznacznych odpowiedzi.
Gwiazda Zagubionych broni serialu po latach
Piętnaście lat później głos w tej sprawie ponownie zabrał Daniel Dae Kim, odtwórca roli Jin-Soo Kwona, który wciąż konsekwentnie broni decyzji scenariuszowych twórców. W rozmowie z magazynem People aktor przyznał, że rozumie kontrowersje, ale sam finał ocenia pozytywnie.
Myślę, że mam pewne zrozumienie tego zakończenia. Miałem okazję rozmawiać z showrunnerami i bardzo je doceniłem. Wiem, że było kontrowersyjne, ale podobało mi się, bo dawało domknięcie historii bohaterów – a to było dla mnie najważniejsze
Aktor odnosił się do finałowych scen odcinka The End, w których bohaterowie serialu odnajdują się w zaświatach i wspólnie ruszają dalej. To było zaskakujące, ale z czasem stało się jasne, że nie była to alternatywna linia czasowa, lecz metafizyczna przestrzeń spotkania po śmierci.Zamiast tłumaczyć każdą tajemnicę wyspy, twórcy skupili się na relacjach i emocjonalnym pożegnaniu z postaciami.
Kim podkreślał też, że Zagubieni nigdy nie był wyłącznie serialem o zagadkach. W innym wywiadzie stwierdził: „Nie miało znaczenia, ile pytań pozostało bez odpowiedzi. Najważniejsze było to, że bohaterowie, którzy spędzili razem część życia, mogli spędzić razem także wieczność.”
Z dzisiejszej perspektywy finał Zagubionych można postrzegać jako decyzję odważną, dla wielu też przewidywalną, ale spójną z duchem serialu. Nie zamknął wszystkich wątków, ale postanowił pożegnać się z historią bohaterów w sposób jednoznaczny i pełny.
