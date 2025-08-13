Ten Polak zmieni gry na zawsze. Miliony osób mogą skorzystać z pomocy możliwej dzięki AI

Projekt działa już w kilku tytułach i ma być całkowicie darmowy.

Rafał, 36-letni muzyk z wykształcenia, opracował program GameReader, który wykorzystuje sztuczn ą inteligencję do generowania lektora w grach wideo. Rozwiązanie ma przede wszystkim ułatwić rozgrywkę osobom starszym oraz graczom z niepełnosprawnościami, a w przyszłości ma działać z jak największą liczbą tytułów.

GameReader – jak dzia ła AI-lektor w grach

Twórca stworzył system, który wyodrębnia linie dialogowe z gry, zapisuje je w pliku tekstowym, a następnie dopasowuje przechwycony z ekranu tekst do przygotowanej wcześniej listy. Do każdej linijki przypisany jest plik audio z nagraniem lektora, który program odtwarza w odpowiednim momencie. Dzięki temu gracz otrzymuje czysty, poprawny tekst w formie dźwiękowej.

Kolejnym etapem ma być funkcja LIVE, generująca głos w chmurze w czasie rzeczywistym, co pozwoli na zmianę barwy lektora i wyeliminuje ręczne przygotowywanie nagrań. Rafał podkreśla, że GameReader pozostanie darmowy, a rozwój projektu finansuje z dobrowolnych wpłat użytkowników.