Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten niezrealizowany film Star Trek od Quentina Tarantino był szalony. Fani mogli spodziewać się „wszystkiego”

Radosław Krajewski
2025/08/12 09:20
0
0

Aktor ujawnił szczegóły nowego filmu z serii Star Trek, nad którym pracował Quentin Tarantino.

Quentin Tarantino był o krok od nakręcenia własnej wersji Star Treka. Jak zdradził Simon Pegg, projekt miał być absolutnie szalony i zupełnie inny od wszystkiego, co dotychczas widzieli fani tej kultowej serii.

Star Trek
Star Trek

Star Trek – film Quentina Tarantino miał być “kompletnie szalony”

Podczas panelu na Fan Expo Boston aktor, który w odświeżonej trylogii wcielił się w Scotty’ego, opowiedział, że poznał szczegóły filmu Quentina Tarantino od J.J. Abramsa i producentki Lindsey Weber.

To było coś, co w branży nazywamy kompletnie szalone. Było w tym wszystko, czego można by oczekiwać po scenariuszu Star Treka autorstwa Quentina Tarantino – powiedział Pegg.

Choć aktor chętnie zobaczyłby taki film, nie miał pewności, czy przypadłby on do gustu fanom:

Myślę, że byłby to niesamowity rodzaj ciekawostki – zobaczyć Star Treka przez jego obiektyw. Nie wiem, jak przyjęliby to fani, ale na pewno byłoby to interesujące.

GramTV przedstawia:

Plany na realizację pojawiły się pod koniec 2017 roku, gdy Paramount i J.J. Abrams zaakceptowali pomysł Tarantino. Scenariusz miał przygotować Mark L. Smith (Zjawa), a akcja rozgrywałaby się na planecie przypominającej Ziemię z lat 30., rządzonej przez gangsterów. Inspiracją był odcinek Star Trek: Oryginalna Seria z 1968 roku zatytułowany A Piece of the Action.

Produkcja jednak nigdy nie ruszyła. W 2023 roku Smith ujawnił, że Tarantino obawiał się, iż Star Trek mógłby być jego ostatnim filmem.

Quentin i ja wymienialiśmy się pomysłami, miał coś w tym zrobić, ale zaczął martwić się liczbą – tą swoją nieoficjalną liczbą filmów. Pamiętam, jak rozmawialiśmy, a on powiedział: „Jeśli tylko potrafiłbym pogodzić się z myślą, że Star Trek mógłby być moim ostatnim filmem, ostatnią rzeczą, którą kiedykolwiek zrobię. Czy tak chcę to zakończyć?” I myślę, że to była przeszkoda, której nigdy nie pokonał, więc scenariusz wciąż leży na jego biurku – wspominał scenarzysta.

Choć gangsterski Star Trek od reżysera Pulp Fiction nigdy nie powstał, wypowiedzi Pegga pokazują, że był to jeden z najbardziej niezwykłych pomysłów w historii franczyzy.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/simon-pegg-quentin-tarantino-unmade-star-trek-movie-crazy-1236487067/

Tagi:

Popkultura
film
science fiction
Star Trek
Quentin Tarantino
Simon Pegg
Paramount Pictures
sci-fi
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112