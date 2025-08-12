Ten niezrealizowany film Star Trek od Quentina Tarantino był szalony. Fani mogli spodziewać się „wszystkiego”

Podczas panelu na Fan Expo Boston aktor, który w odświeżonej trylogii wcielił się w Scotty’ego, opowiedział, że poznał szczegóły filmu Quentina Tarantino od J.J. Abramsa i producentki Lindsey Weber.

Quentin Tarantino był o krok od nakręcenia własnej wersji Star Treka. Jak zdradził Simon Pegg, projekt miał być absolutnie szalony i zupełnie inny od wszystkiego, co dotychczas widzieli fani tej kultowej serii.

Myślę, że byłby to niesamowity rodzaj ciekawostki – zobaczyć Star Treka przez jego obiektyw. Nie wiem, jak przyjęliby to fani, ale na pewno byłoby to interesujące.

Choć aktor chętnie zobaczyłby taki film, nie miał pewności, czy przypadłby on do gustu fanom:

To było coś, co w branży nazywamy kompletnie szalone. Było w tym wszystko, czego można by oczekiwać po scenariuszu Star Treka autorstwa Quentina Tarantino – powiedział Pegg.

Plany na realizację pojawiły się pod koniec 2017 roku, gdy Paramount i J.J. Abrams zaakceptowali pomysł Tarantino. Scenariusz miał przygotować Mark L. Smith (Zjawa), a akcja rozgrywałaby się na planecie przypominającej Ziemię z lat 30., rządzonej przez gangsterów. Inspiracją był odcinek Star Trek: Oryginalna Seria z 1968 roku zatytułowany A Piece of the Action.

Produkcja jednak nigdy nie ruszyła. W 2023 roku Smith ujawnił, że Tarantino obawiał się, iż Star Trek mógłby być jego ostatnim filmem.

Quentin i ja wymienialiśmy się pomysłami, miał coś w tym zrobić, ale zaczął martwić się liczbą – tą swoją nieoficjalną liczbą filmów. Pamiętam, jak rozmawialiśmy, a on powiedział: „Jeśli tylko potrafiłbym pogodzić się z myślą, że Star Trek mógłby być moim ostatnim filmem, ostatnią rzeczą, którą kiedykolwiek zrobię. Czy tak chcę to zakończyć?” I myślę, że to była przeszkoda, której nigdy nie pokonał, więc scenariusz wciąż leży na jego biurku – wspominał scenarzysta.

Choć gangsterski Star Trek od reżysera Pulp Fiction nigdy nie powstał, wypowiedzi Pegga pokazują, że był to jeden z najbardziej niezwykłych pomysłów w historii franczyzy.