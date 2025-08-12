Ten niezrealizowany film Star Trek od Quentina Tarantino był szalony. Fani mogli spodziewać się „wszystkiego”

Aktor ujawnił szczegóły nowego filmu z serii Star Trek, nad którym pracował Quentin Tarantino.
Quentin Tarantino był o krok od nakręcenia własnej wersji Star Treka. Jak zdradził Simon Pegg, projekt miał być absolutnie szalony i zupełnie inny od wszystkiego, co dotychczas widzieli fani tej kultowej serii.
Star Trek – film Quentina Tarantino miał być “kompletnie szalony”
Podczas panelu na Fan Expo Boston aktor, który w odświeżonej trylogii wcielił się w Scotty’ego, opowiedział, że poznał szczegóły filmu Quentina Tarantino od J.J. Abramsa i producentki Lindsey Weber.
To było coś, co w branży nazywamy kompletnie szalone. Było w tym wszystko, czego można by oczekiwać po scenariuszu Star Treka autorstwa Quentina Tarantino – powiedział Pegg.
Choć aktor chętnie zobaczyłby taki film, nie miał pewności, czy przypadłby on do gustu fanom:
Myślę, że byłby to niesamowity rodzaj ciekawostki – zobaczyć Star Treka przez jego obiektyw. Nie wiem, jak przyjęliby to fani, ale na pewno byłoby to interesujące.
Plany na realizację pojawiły się pod koniec 2017 roku, gdy Paramount i J.J. Abrams zaakceptowali pomysł Tarantino. Scenariusz miał przygotować Mark L. Smith (Zjawa), a akcja rozgrywałaby się na planecie przypominającej Ziemię z lat 30., rządzonej przez gangsterów. Inspiracją był odcinek Star Trek: Oryginalna Seria z 1968 roku zatytułowany A Piece of the Action.
Produkcja jednak nigdy nie ruszyła. W 2023 roku Smith ujawnił, że Tarantino obawiał się, iż Star Trek mógłby być jego ostatnim filmem.
Quentin i ja wymienialiśmy się pomysłami, miał coś w tym zrobić, ale zaczął martwić się liczbą – tą swoją nieoficjalną liczbą filmów. Pamiętam, jak rozmawialiśmy, a on powiedział: „Jeśli tylko potrafiłbym pogodzić się z myślą, że Star Trek mógłby być moim ostatnim filmem, ostatnią rzeczą, którą kiedykolwiek zrobię. Czy tak chcę to zakończyć?” I myślę, że to była przeszkoda, której nigdy nie pokonał, więc scenariusz wciąż leży na jego biurku – wspominał scenarzysta.
Choć gangsterski Star Trek od reżysera Pulp Fiction nigdy nie powstał, wypowiedzi Pegga pokazują, że był to jeden z najbardziej niezwykłych pomysłów w historii franczyzy.
