Ten nieznany film science fiction otrzymał pierwszy zwiastun. Czy to ukryta perełka?

Jeszcze tej jesieni do amerykańskich kin oraz na platformy VOD trafi nowy thriller science fiction zatytułowany The Astronaut. Produkcja, której reżyserką i scenarzystką jest debiutująca w pełnym metrażu Jess Varley, otrzymała właśnie pierwszy zwiastun i plakat. Materiały z filmu zobaczycie poniżej.

The Astronaut – zwiastun i plakat nowego filmu science fiction

Główną bohaterką jest Sam Walker, w którą wciela się Kate Mara, astronautka powracająca na Ziemię z pierwszej misji kosmicznej. Lądowanie kończy się uszkodzeniem kapsuły i zniszczonym wizjerem hełmu, lecz bohaterka na pierwszy rzut oka wydaje się w dobrym stanie. Zostaje jednak odizolowana od męża Marka (Gabriel Luna) i córki Izzy (Scarlett Holmes), a generał William Harris (Laurence Fishburne) wysyła ją na odludną posiadłość, aby mogła dojść do siebie. Tam okazuje się, że skutki podróży w przestrzeń kosmiczną są znacznie poważniejsze niż przypuszczano. Sam zaczyna doświadczać niepokojących objawów - pojawiają się krwotoki z nosa, siniaki i dziwne omdlenia. Na dom spadają roje owadów, a nocą w okolicy zaczyna grasować nieznana istota. Pojawia się pytanie, czy astronautka powoli traci zmysły, czy też naprawdę sprowadziła na Ziemię obcą i niebezpieczną formę życia.