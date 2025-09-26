Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten nieznany film science fiction otrzymał pierwszy zwiastun. Czy to ukryta perełka?

Radosław Krajewski
2025/09/26 11:45
0
0

To może być nowy hit gatunku sci-fi.

Jeszcze tej jesieni do amerykańskich kin oraz na platformy VOD trafi nowy thriller science fiction zatytułowany The Astronaut. Produkcja, której reżyserką i scenarzystką jest debiutująca w pełnym metrażu Jess Varley, otrzymała właśnie pierwszy zwiastun i plakat. Materiały z filmu zobaczycie poniżej.

The Astronaut

The Astronaut – zwiastun i plakat nowego filmu science fiction

Główną bohaterką jest Sam Walker, w którą wciela się Kate Mara, astronautka powracająca na Ziemię z pierwszej misji kosmicznej. Lądowanie kończy się uszkodzeniem kapsuły i zniszczonym wizjerem hełmu, lecz bohaterka na pierwszy rzut oka wydaje się w dobrym stanie. Zostaje jednak odizolowana od męża Marka (Gabriel Luna) i córki Izzy (Scarlett Holmes), a generał William Harris (Laurence Fishburne) wysyła ją na odludną posiadłość, aby mogła dojść do siebie. Tam okazuje się, że skutki podróży w przestrzeń kosmiczną są znacznie poważniejsze niż przypuszczano. Sam zaczyna doświadczać niepokojących objawów - pojawiają się krwotoki z nosa, siniaki i dziwne omdlenia. Na dom spadają roje owadów, a nocą w okolicy zaczyna grasować nieznana istota. Pojawia się pytanie, czy astronautka powoli traci zmysły, czy też naprawdę sprowadziła na Ziemię obcą i niebezpieczną formę życia.

GramTV przedstawia:

Za produkcję The Astronaut odpowiadają Brad Fuller, Eric B. Fleischman, Chris Abernathy oraz Cameron Fuller. W obsadzie znaleźli się: Kare Mara, Gabriel Luna, Scarlett Holmes, Laurence Fishburne, Ivana Miličević.

The Astronaut zadebiutuje równocześnie w kinach i na VOD już 17 października 2025 roku.

The Astronaut – plakat
Źródło:https://collider.com/the-astronaut-trailer-poster-kate-mara/

Tagi:

Popkultura
data premiery
zwiastun
film
The Astronauts
science fiction
plakat
sci-fi
Kate Mara
Jess Varley
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

