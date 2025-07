Ten nieznany film science ficion okaże się hitem? Pierwszy zwiastun XENO

To może być jedna z najciekawszych propozycji dla fanów sci-fi.

Blue Fox Entertainment zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu science fiction XENO, który trafi do amerykańskich kin już za dwa miesiące. Produkcja powstała przy udziale Hartbeat, firmy Kevina Harta i zapowiada się na emocjonującą opowieść o niezwykłej przyjaźni między człowiekiem a istotą z innego świata.

W główną rolę wciela się Lulu Wilson, znana z filmów Gniew Becky i Annabelle: Narodziny zła. Towarzyszą jej Omari Hardwick (Power, Armia umarłych), Wrenn Schmidt (For All Mankind) oraz Paul Schneider (Lars i prawdziwa dziewczyna, Parks and Recreation).

Film został napisany i wyreżyserowany przez Matthew Lorena Oatesa, dla którego jest to pierwszy projekt w karierze. Producentami są Kevin Hart, Bryan Smiley i Luke Kelly-Clyne z ramienia Hartbeat oraz Shana Marie i Jesse Jensen dla firmy Tabooma.