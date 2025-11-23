Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten niedoceniony film science fiction zainspirował Stranger Things. Bez niego, nie byłoby hitu Netflixa

Radosław Krajewski
2025/11/23 16:40
Popularny reżyser przetarł szlak braciom Duffer.

Tuż przed premierą finałowego sezonu Stranger Things na platformie Netflix miłośnicy gatunku mogą przypomnieć sobie niedoceniany film, który w dużej mierze wpłynął na kształt kultowego serialu braci Duffer. Mowa o Super 8 w reżyserii J. J. Abramsa, współtworzonego przez Stevena Spielberga. Film zadebiutował w 2011 roku i opowiadał historię grupy nastolatków z małego miasteczka w stanie Ohio, którzy podczas kręcenia filmu kamerą Super 8 są świadkami katastrofy kolejowej. Po wypadku w okolicy zaczynają dziać się niewytłumaczalne zjawiska, a młodzi bohaterowie odkrywają, że z transportu wydostało się coś, czego istnienie powinno pozostać tajemnicą.

Super 8 zainspirował Stranger Thongs od Netflixa

Produkcja została świetnie przyjęty przez krytyków, osiągając 81% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes i zarabiając na całym świecie ponad 260 milionów dolarów. Mimo to o filmie zapomnieli nawet fani gatunku, a Super 8 ostatecznie zniknął w cieniu coraz większych widowisk science fiction. Nie można jednak pominąć jego wpływu na współczesne historie, takie jak hit Netflixa.

W 2023 roku bracia Duffer nie ukrywali, jak ważne było dla nich dzieło Abramsa podczas tworzenia Stranger Things:

Chcieliśmy przywrócić to szczere, nieironiczne opowiadanie o przygodzie i rodzinie, które jakby zniknęło. Poza Super 8 nikt już tego nie robił.

Podobnie jak w Stranger Things, w produkcji Abramsa najważniejsze są relacje między młodymi bohaterami oraz ich codzienne problemy związane z dorastaniem, stratą i rodziną. Elementy science fiction stają się bodźcem do emocjonalnych przemian, a jednocześnie oddają klimat klasycznych filmów Spielberga takich jak E.T. oraz Bliskie spotkania trzeciego stopnia. To świadomy hołd wobec kina przygodowego lat osiemdziesiątych, pełnego nostalgii i dziecięcego zachwytu.

Choć wielu widzów do dziś żałuje, że Super 8 nie doczekało się kontynuacji, Abrams tłumaczył brak kolejnych części jasno i zdecydowanie”

Ten film ma początek, rozwinięcie i zakończenie. Najlepiej działa jako samodzielna opowieść o miłości, stracie, kosmitach i co najważniejsze o kręceniu filmów.

Co ciekawe, aktorzy wcielający się w młodych bohaterów wielokrotnie podkreślali, że z chęcią powróciliby do swoich ról, gdyby kontynuacja kiedykolwiek powstała. Jednak nic nie wskazuje na to, aby projekt miał ruszyć z miejsca.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/the-underrated-sci-fi-movie-that-inspired-stranger-things-just-hit-tubi-and-were-still-waiting-on-a-sequel/

Tagi:

Popkultura
Bracia Duffer
J.J. Abrams
Stranger Things 5
Stranger Things
sci-fi
science fiction
film
Super 8
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

