Ten niedoceniony film science fiction zainspirował Stranger Things. Bez niego, nie byłoby hitu Netflixa

Tuż przed premierą finałowego sezonu Stranger Things na platformie Netflix miłośnicy gatunku mogą przypomnieć sobie niedoceniany film, który w dużej mierze wpłynął na kształt kultowego serialu braci Duffer. Mowa o Super 8 w reżyserii J. J. Abramsa, współtworzonego przez Stevena Spielberga. Film zadebiutował w 2011 roku i opowiadał historię grupy nastolatków z małego miasteczka w stanie Ohio, którzy podczas kręcenia filmu kamerą Super 8 są świadkami katastrofy kolejowej. Po wypadku w okolicy zaczynają dziać się niewytłumaczalne zjawiska, a młodzi bohaterowie odkrywają, że z transportu wydostało się coś, czego istnienie powinno pozostać tajemnicą.

Super 8 zainspirował Stranger Thongs od Netflixa

Produkcja została świetnie przyjęty przez krytyków, osiągając 81% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes i zarabiając na całym świecie ponad 260 milionów dolarów. Mimo to o filmie zapomnieli nawet fani gatunku, a Super 8 ostatecznie zniknął w cieniu coraz większych widowisk science fiction. Nie można jednak pominąć jego wpływu na współczesne historie, takie jak hit Netflixa.