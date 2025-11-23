Ten niedoceniony film science fiction zainspirował Stranger Things. Bez niego, nie byłoby hitu Netflixa

Tuż przed premierą finałowego sezonu Stranger Things na platformie Netflix miłośnicy gatunku mogą przypomnieć sobie niedoceniany film, który w dużej mierze wpłynął na kształt kultowego serialu braci Duffer. Mowa o Super 8 w reżyserii J. J. Abramsa, współtworzonego przez Stevena Spielberga. Film zadebiutował w 2011 roku i opowiadał historię grupy nastolatków z małego miasteczka w stanie Ohio, którzy podczas kręcenia filmu kamerą Super 8 są świadkami katastrofy kolejowej. Po wypadku w okolicy zaczynają dziać się niewytłumaczalne zjawiska, a młodzi bohaterowie odkrywają, że z transportu wydostało się coś, czego istnienie powinno pozostać tajemnicą.
Super 8 zainspirował Stranger Thongs od Netflixa
Produkcja została świetnie przyjęty przez krytyków, osiągając 81% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes i zarabiając na całym świecie ponad 260 milionów dolarów. Mimo to o filmie zapomnieli nawet fani gatunku, a Super 8 ostatecznie zniknął w cieniu coraz większych widowisk science fiction. Nie można jednak pominąć jego wpływu na współczesne historie, takie jak hit Netflixa.
W 2023 roku bracia Duffer nie ukrywali, jak ważne było dla nich dzieło Abramsa podczas tworzenia Stranger Things:
Chcieliśmy przywrócić to szczere, nieironiczne opowiadanie o przygodzie i rodzinie, które jakby zniknęło. Poza Super 8 nikt już tego nie robił.
Podobnie jak w Stranger Things, w produkcji Abramsa najważniejsze są relacje między młodymi bohaterami oraz ich codzienne problemy związane z dorastaniem, stratą i rodziną. Elementy science fiction stają się bodźcem do emocjonalnych przemian, a jednocześnie oddają klimat klasycznych filmów Spielberga takich jak E.T. oraz Bliskie spotkania trzeciego stopnia. To świadomy hołd wobec kina przygodowego lat osiemdziesiątych, pełnego nostalgii i dziecięcego zachwytu.
GramTV przedstawia:
Choć wielu widzów do dziś żałuje, że Super 8 nie doczekało się kontynuacji, Abrams tłumaczył brak kolejnych części jasno i zdecydowanie”
Ten film ma początek, rozwinięcie i zakończenie. Najlepiej działa jako samodzielna opowieść o miłości, stracie, kosmitach i co najważniejsze o kręceniu filmów.
Co ciekawe, aktorzy wcielający się w młodych bohaterów wielokrotnie podkreślali, że z chęcią powróciliby do swoich ról, gdyby kontynuacja kiedykolwiek powstała. Jednak nic nie wskazuje na to, aby projekt miał ruszyć z miejsca.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!