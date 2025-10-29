Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten mało znany, ale lubiany polski horror (80 pkt w Metacritic) w końcu doczeka się kontynuacji

Jakub Piwoński
2025/10/29 08:30
Darkwood 2 zajmą się autorzy Pathologic, co bardzo dobrze wróży projektowi.

Przeoczony przez wielu, ale uwielbiany przez fanów gatunku horror z widokiem z góry Darkwood doczeka się kontynuacji — i to w dość zaskakujących okolicznościach. Twórcy oryginału, Acid Wizard Studio, oraz wydawca Hooded Horse powierzyli opracowanie Darkwood 2 studiu Ice-Pick Lodge, znanemu z kultowego i bezkompromisowego Pathologic. Acid Wizard nie żegna się jednak całkowicie z serią. Polskie studio pozostaje właścicielem praw autorskich i będzie pełnić funkcję konsultanta, nadzorując prace nad projektem.

Darkwood
Darkwood

Nadchodzi Darkwood 2

Kontynuacja przeniesie graczy z dusznego lasu w nowe, nieprzyjazne rejony — na wyschnięte ziemie umierającego morza, obejmujące pustynie, bagna i tajemnicze głębiny. Zmiana otoczenia oznacza nowe zagrożenia, potwory i wyzwania, ale cel pozostaje ten sam: przetrwać noc i zrozumieć, co się dzieje w tym koszmarze.

Pierwszy Darkwood ma dość przyzwoity wynik na Metacritic – 80 pkt. Gra zdobyła uznanie za unikalny klimat, gęstą atmosferę i nietypowe podejście do horroru. Mimo perspektywy z góry tytuł potrafił budzić prawdziwy niepokój, m.in. dzięki ograniczonej linii widzenia i intensywnemu poczuciu zagrożenia. Z kolei Ice-Pick Lodge to studio, które doskonale zna się na budowaniu niepokojących, filozoficznych światów, co czyni współpracę obu ekip wyjątkowo intrygującą.

Darkwood 2 powstaje z myślą o komputerach PC i — jak potwierdzono — trafi także do usługi PC Game Pass. Nie jest znana data premiery, ale grę można już dodać do listy życzeń Steam.

Źródło:https://www.eurogamer.net/overlooked-top-down-horror-darkwood-is-getting-a-sequel-and-surprise-new-developer

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


