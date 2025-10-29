Ten mało znany, ale lubiany polski horror (80 pkt w Metacritic) w końcu doczeka się kontynuacji

Przeoczony przez wielu, ale uwielbiany przez fanów gatunku horror z widokiem z góry Darkwood doczeka się kontynuacji — i to w dość zaskakujących okolicznościach. Twórcy oryginału, Acid Wizard Studio, oraz wydawca Hooded Horse powierzyli opracowanie Darkwood 2 studiu Ice-Pick Lodge, znanemu z kultowego i bezkompromisowego Pathologic. Acid Wizard nie żegna się jednak całkowicie z serią. Polskie studio pozostaje właścicielem praw autorskich i będzie pełnić funkcję konsultanta, nadzorując prace nad projektem.

Nadchodzi Darkwood 2

Kontynuacja przeniesie graczy z dusznego lasu w nowe, nieprzyjazne rejony — na wyschnięte ziemie umierającego morza, obejmujące pustynie, bagna i tajemnicze głębiny. Zmiana otoczenia oznacza nowe zagrożenia, potwory i wyzwania, ale cel pozostaje ten sam: przetrwać noc i zrozumieć, co się dzieje w tym koszmarze.