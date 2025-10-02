Ten kultowy thriller wraca do kin. Mickey Rourke i Robert De Niro ponownie na dużym ekranie

Moda na przywracanie klasyków do repertuaru kinowego trwa. Teraz przyszła pora na jedno z najbardziej mrocznych i tajemniczych dzieł końcówki lat 80. Już 10 października do kin powróci Harry Angel – kultowy thriller Alana Parkera z Mickey’em Rourke’iem i Robertem De Niro w rolach, które zapisały się w historii kina. Tym razem zobaczymy go w odnowionej, zrekonstruowanej wersji 4K.

Harry Angel wraca do kin

Klimat Harry’ego Angela jest duszny i niepokojący, a fabuła od pierwszych scen wciąga widza w wir zagadek, okultyzmu i przemocy. Przypomnijmy, że w filmie prywatny detektyw Harry Angel (Mickey Rourke) zostaje wynajęty przez tajemniczego Louisa Cyphre’a (Robert De Niro), by odnaleźć zaginionego dłużnika. Kolejne tropy prowadzą go w sam środek mrocznych praktyk Nowego Orleanu, gdzie każdy świadek ginie w brutalnych okolicznościach.