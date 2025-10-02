Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten kultowy thriller wraca do kin. Mickey Rourke i Robert De Niro ponownie na dużym ekranie

Jakub Piwoński
2025/10/02 14:20
0
0

Film miał premierę 1987. Teraz zobaczmy go w jakości 4K na wielkim ekranie.

Moda na przywracanie klasyków do repertuaru kinowego trwa. Teraz przyszła pora na jedno z najbardziej mrocznych i tajemniczych dzieł końcówki lat 80. Już 10 października do kin powróci Harry Angel – kultowy thriller Alana Parkera z Mickey’em Rourke’iem i Robertem De Niro w rolach, które zapisały się w historii kina. Tym razem zobaczymy go w odnowionej, zrekonstruowanej wersji 4K.

Ten kultowy thriller wraca do kin. Mickey Rourke i Robert De Niro ponownie na dużym ekranie

Harry Angel wraca do kin

Klimat Harry’ego Angela jest duszny i niepokojący, a fabuła od pierwszych scen wciąga widza w wir zagadek, okultyzmu i przemocy. Przypomnijmy, że w filmie prywatny detektyw Harry Angel (Mickey Rourke) zostaje wynajęty przez tajemniczego Louisa Cyphre’a (Robert De Niro), by odnaleźć zaginionego dłużnika. Kolejne tropy prowadzą go w sam środek mrocznych praktyk Nowego Orleanu, gdzie każdy świadek ginie w brutalnych okolicznościach.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, Harry Angel w dniu swojej premiery przepadł w box office – debiutował tego samego weekendu, co Zabójcza broń i Koszmar z ulicy Wiązów III. Dopiero kasety VHS zapewniły mu drugie życie, a Roger Ebert już wtedy wskazywał na wyjątkowość filmu, szczególnie kreację Mickey’a Rourke’a.

Dziś dzieło Alana Parkera – autora takich filmów jak Midnight Express, Pink Floyd: The Wall czy Missisipi w ogniu – wraca w nowym wydaniu. To mieszanka kina noir, horroru satanistycznego i egzystencjalnej grozy, która na dużym ekranie na pewno zrobi na nas jeszcze większe wrażenie. Za dystrybucję odpowiada specjalizujący się w klasyce kina Reset – ten sam, który w ostatnich miesiącach przywrócił na ekrany m.in. Pod skórą, Opętanie i Mulholland Drive.

Źródło:https://biuro.mediacontact.pl/user/resetfilm_1002/#/details/e0c35eeed5cc0933131121123fbabdec/shipment/379b7916fa260535b92d68268fbfe4bc

Tagi:

Popkultura
kino
Robert De Niro
Mickey Rourke
wznowienie
Harry Angel
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112