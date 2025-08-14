Ten kultowy reżyser nie nakręcił filmu od dziesięciu lat. Wraca z kolejnym, ambitnym projektem

Po latach przerwy Oliver Stone wraca do kina fabularnego. Reżyser Plutonu i JFK ujawnił, że jego nowy projekt nosi tytuł White Lies, a główną rolę zagra w nim Benicio del Toro.

Oliver Stone wraca do kręcenia filmów

Stone pracował nad scenariuszem od niemal dekady. Jeszcze w zeszłym roku mówił, że chce zrealizować „jeszcze jeden ambitny film” i podpisał kontrakt z Atlas Artists, aby doprowadzić projekt do skutku. Później przyznał jednak, że ma problemy z pozyskaniem funduszy, sugerując, iż Hollywood wciąż nie wybaczyło mu dokumentu z 2017 roku o Władimirze Putinie. Teraz w finansowanie zaangażowali się europejscy sponsorzy – według branżowych źródeł obsadzenie del Toro mogło mieć w tym duży udział.