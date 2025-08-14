Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten kultowy reżyser nie nakręcił filmu od dziesięciu lat. Wraca z kolejnym, ambitnym projektem

Jakub Piwoński
2025/08/14 15:50
0
0

Oliver Stone nakręcił Pluton, JFK, Wall Street i inne słynne filmy.

Po latach przerwy Oliver Stone wraca do kina fabularnego. Reżyser Plutonu i JFK ujawnił, że jego nowy projekt nosi tytuł White Lies, a główną rolę zagra w nim Benicio del Toro.

Pluton
Pluton

Oliver Stone wraca do kręcenia filmów

Stone pracował nad scenariuszem od niemal dekady. Jeszcze w zeszłym roku mówił, że chce zrealizować „jeszcze jeden ambitny film” i podpisał kontrakt z Atlas Artists, aby doprowadzić projekt do skutku. Później przyznał jednak, że ma problemy z pozyskaniem funduszy, sugerując, iż Hollywood wciąż nie wybaczyło mu dokumentu z 2017 roku o Władimirze Putinie. Teraz w finansowanie zaangażowali się europejscy sponsorzy – według branżowych źródeł obsadzenie del Toro mogło mieć w tym duży udział.

GramTV przedstawia:

White Lies, napisane i wyreżyserowane przez Stone’a, będzie kręcone jesienią tego roku w Tajlandii i we Włoszech, a zdjęcia potrwają cztery miesiące. Historia obejmie trzy pokolenia – del Toro wcieli się w dziecko rozwiedzionych rodziców, które powtarza błędy swojej rodziny w małżeństwie i relacjach z synem. Uwięziony w schemacie, wyrusza w pełną pożądania podróż ku wolności, która prowadzi go na manowce. Spotkanie z kobietą o zupełnie innym podejściu do życia stanie się dla niego impulsem do ponownego odnalezienia siebie.

Stone i del Toro spotkali się już wcześniej na planie thrillera Savages (2012). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, White Lies będzie ich drugim wspólnym projektem. Ostatni film fabularny Stone’a to Snowden z 2016 roku. W latach 80. i 90. reżyser był jedną z najważniejszych postaci w Hollywood, tworząc m.in. Pluton, Wall Street, Urodzonego 4 lipca, JFK, Urodzonych morderców, Nixona czy pulpową Drogę przez piekło. Teraz, w wieku 78 lat, wraca do gatunku, w którym zapisał się w historii kina.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/13/oliver-stone-to-shoot-white-lies-with-benicio-del-toro-his-first-feature-in-over-10-years

Popkultura
Benicio Del Toro
Oliver Stone
nowy film
zapowiedź filmu
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


