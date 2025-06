Ten kultowy i nieco zapomniany serial science fiction wraca z przytupem. Nie tylko jako film

W przeciwieństwie do ostatnich prób odświeżenia franczyzy – jak choćby serial Jordana Peele’a z 2019 – nowa produkcja nie będzie antologią, lecz zamkniętą historią. Projekt jest na wczesnym etapie, a Stiller – choć ma pełne ręce roboty z trzecią serią Severance i innymi tytułami – pozostaje mocno zaangażowany. Jeśli uda się przekuć pomysł w dobrze napisany scenariusz, może to być świeży początek dla jednej z najważniejszych marek science fiction.

Co ciekawe, równolegle powstaje nowa seria komiksowa The Twilight Zone od IDW Publishing. Komiksy będą czarno-białe, stylizowane na oryginalny serial i utrzymane w duchu niepokojących, samodzielnych historii. Pierwszy zeszyt przygotowują Dan Watters i Morgan Beem, a w kolejnych numerach pojawią się m.in. James Stokoe i Francesco Francavilla. Seria ukaże się pod szyldem IDW Dark i ma być nostalgicznym, ale też świeżym spojrzeniem na ponadczasowy klimat Strefy mroku. Ta kultowa seria wraca i to z przytupem.