To science fiction Netfliksa spisano na straty. Teraz wraca jako prequel – w zaskakującej formie

Nowa seria wydawnictwa Titan Comics to opowieść o przeszłości Nemesis – bohaterki granej przez Doonę Bae. Komiks, którego scenariusz napisała Gail Simone, a rysunki stworzył Federico Bertoni, ukazuje się na podstawie opowiadania samego Zacka Snydera. W centrum historii znajdziemy pełną akcji opowieść o zemście, osadzoną w brutalnym świecie rządzonym przez Imperium. Morderstwo rodziny Nemesis staje się punktem zwrotnym, prowadzącym ją ku przemianie w wojowniczkę, którą znamy z filmów.

To opowieść osadzona przed wydarzeniami z filmów, eksplorująca osobiste motywacje Nemesis i nadająca jej głębi. Komiks będzie dostępny zarówno w wersji fizycznej, jak i cyfrowej. W sieci opublikowano pierwsze plansze autorstwa Bertoniego – fani mogą rzucić okiem na styl graficzny i ton opowieści, który zapowiada się mroczniej i bardziej osobisty niż filmowe odsłony serii. Zagraniczna premiera Rebel Moon: Nemesis #1 zaplanowana jest na środę, 16 lipca. Nie jest pewne, czy komiks trafi także na polski rynek wydawniczy.

Oglądaliśmy Rebel Moon z rodziną i od razu skupiłam się na postaci Nemesis” – mówi Simone. – „Byłam nią totalnie zauroczona. Kiedy później zaproponowano mi stworzenie tej historii, nie mogłam odmówić. To potężna postać, która wręcz wyskakuje z kart komiksu.

Tymczasem los Rebel Moon 3 wciąż stoi pod znakiem zapytania. W maju współscenarzysta Kurt Johnstad ujawnił w podcaście I Minutemen, że choć Snyder miał ambitne plany rozbudowy świata do sześciu filmów, to po chłodnym przyjęciu dwóch pierwszych części kontynuacja wymagałaby – jak to ujął – „akcji Boga”. Pocieszeniem jest właśnie wspomniany komiks oraz zapowiedziana gra wideo Rebel Moon: Blood Line, tworzona z myślą o abonentach Netflixa.