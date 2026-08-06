Ten horror z Robloxa podbija świat. Gra przyciąga miliony graczy

Kolejna niepozorna produkcja wyrosła na jeden z największych hitów całej platformy. Czym jest 99 Nights in the Forest?

Roblox od lat udowadnia, że największe hity nie zawsze rodzą się w wielkich studiach deweloperskich. Platforma, która pozwala użytkownikom tworzyć i udostępniać własne gry, regularnie wypuszcza produkcje zdobywające miliony graczy. Tym razem takim fenomenem okazało się 99 Nights in the Forest, czyli 99 nocy w lesie, survivalowy horror, którego popularność rośnie z tygodnia na tydzień. Kolejna niespodzianka na Robloxie Jak wiemy, Roblox nie jest pojedynczą grą, lecz platformą skupiającą tysiące projektów tworzonych przez społeczność. Obok prostych gier zręcznościowych, symulatorów czy RPG regularnie pojawiają się produkcje, które zyskują status globalnych fenomenów. W przeszłości były to między innymi Brookhaven, Blox Fruits czy Grow a Garden. Teraz do tego grona dołącza 99 Nights in the Forest.

Gra studia Grandma's Favourite Games stawia na kooperacyjny survival. Zadanie wydaje się proste – przetrwać tytułowe 99 nocy w lesie. W ciągu dnia koncept przypomina ten, znany z Minecrafta – gracze zbierają drewno, żywność i inne surowce, rozbudowują obóz oraz przygotowują się na nadejście zmroku. W nocy las zamienia się jednak w śmiertelnie niebezpieczne miejsce. Po okolicy krążą wilki, fanatycy oraz tajemnicze potwory, z których największą grozę budzi ogromny Jeleń.

GramTV przedstawia:

Rozgrywka zachęca do współpracy – każda wyprawa po zapasy oznacza ryzyko, że drużyna nie zdąży wrócić do obozu przed nadejściem ciemności. Dodatkowo gracze mogą rozwijać wyposażenie, eksplorować kolejne obszary i odnajdywać zaginione dzieci, co nadaje zabawie wyraźny cel. Nie bez znaczenia jest również fakt, że porażka nie kończy zabawy. Wręcz przeciwnie – zachęca do kolejnego podejścia, lepszego podziału ról i wypróbowania innych klas postaci. To właśnie ten prosty, ale wciągający model rozgrywki najwyraźniej sprawił, że gra nie zniknęła po chwilowej modzie, lecz systematycznie buduje swoją społeczność. Według dostępnych statystyk 99 Nights in the Forest potrafi przyciągać jednocześnie ponad 300 tysięcy aktywnych graczy, a liczba odwiedzin przekroczyła już 28 miliardów, przy niemal 9 milionach użytkowników, którzy dodali produkcję do ulubionych. To wyniki, które pokazują, że Roblox po raz kolejny wykreował globalny fenomen – i wszystko wskazuje na to, że o tej grze jeszcze długo będzie głośno.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









