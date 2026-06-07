Ten horror potrafi naśladować twoich znajomych. Cordura zapowiada się upiornie

Jeżeli gra jest nastawiona na kooperację, to kluczem jest współpraca, prawda? Ano prawda.

Co jednak, gdyby okazało się, że nie możesz ufać nawet swoim towarzyszom? Tak jak w Cordurze.

Kooperacyjny horror, w którym towarzysz może nie być tym, za kogo się podaje

Cordura to kolejna produkcja, która była obecna podczas Future Games Show. Twórcy z Garage51 zaprezentowali nam klimatyczny trailer z elementami rozgrywki, z którego płynie jasny przekaz – nikomu nie ufaj. Wszak każdy, nawet najbardziej zaufany towarzysz, może okazać się nie tym, za kogo się podaje. Gra potrafi bowiem nasłuchiwać czatu głosowego i może… naśladować naszych partnerów, by nas zmylić.