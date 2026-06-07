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Ten horror potrafi naśladować twoich znajomych. Cordura zapowiada się upiornie

Maciej Petryszyn
2026/06/07 00:03
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Jeżeli gra jest nastawiona na kooperację, to kluczem jest współpraca, prawda? Ano prawda.

Co jednak, gdyby okazało się, że nie możesz ufać nawet swoim towarzyszom? Tak jak w Cordurze.

Cordura
Cordura

Kooperacyjny horror, w którym towarzysz może nie być tym, za kogo się podaje

Cordura to kolejna produkcja, która była obecna podczas Future Games Show. Twórcy z Garage51 zaprezentowali nam klimatyczny trailer z elementami rozgrywki, z którego płynie jasny przekaz – nikomu nie ufaj. Wszak każdy, nawet najbardziej zaufany towarzysz, może okazać się nie tym, za kogo się podaje. Gra potrafi bowiem nasłuchiwać czatu głosowego i może… naśladować naszych partnerów, by nas zmylić.

GramTV przedstawia:

W ramach rozgrywki grać możemy w maksymalnie 4 osoby, aczkolwiek twórcy zapewniają, że misje wykonywać można również w pojedynkę. To dzięki skalowaniu wyzwań. Inna ciekawa mechanika, to spadek poczytalności w nocy. Zahamować go można jedynie dzięki spotkaniu z jednym z członków naszej ekipy. Oczywiście pod warunkiem, że to naprawdę on, a nie Noc, która przyszła się nami zająć. Zainteresowani? Premiera na PC i PlayStation 5 w nieznanym jeszcze terminie.

Tagi:

News
horror
kooperacja
Future Games Show
Future Games Show Summer Showcase
Future Games Show Summer Showcase 2026
Cordura
Garage51
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112