Ten horror już dostępny na Steam wygląda jak pixelowa wersja Resident Evil. Ale daje coś więcej

Jakub Piwoński
2025/10/28 10:30
Skusicie się na House of Necrosis?

Na Steamie zadebiutowała nowa gra grozy, która wygląda jak zaginiona perełka z epoki PS1 — House of Necrosis. Tytuł błyskawicznie przyciągnął uwagę fanów klasycznych survival horrorów, a wielu graczy porównuje go do pierwszego Resident Evil. I choć podobieństwa są oczywiste, ta pixelowa produkcja oferuje coś, czego nawet Capcom nie próbował – połączenie klimatu retro z mechaniką RPG i walką turową.

House of Necrosis już na Steam – to gra, która przypomina Resident Evil

W House of Necrosis gracze trafiają do upiornej, podupadłej rezydencji, w której roi się od potworów. Zamiast tradycyjnej walki w czasie rzeczywistym, starcia rozgrywane są w systemie turowym, przypominającym klasyczne Final Fantasy. Każda eksploracja posiadłości wygląda inaczej – korytarze i pomieszczenia zmieniają się przy każdym podejściu, co nadaje grze element losowości rodem z roguelike’ów.

Co ciekawe, House of Necrosis została stworzona przez niezależnego twórcę o pseudonimie Warkus — to projekt jednoosobowy. Postawiono tu na staroszkolny klimat: prerenderowane tła, powolne tempo rozgrywki i „czołgowe” sterowanie, które dopełnia atmosfery niepokoju. Do tego dochodzi brutalna zasada permadeath – śmierć oznacza reset całej rezydencji i konieczność rozpoczęcia przygody od nowa.

GramTV przedstawia:

Recenzje graczy na Steamie podkreślają, że House of Necrosis z jednej strony hołduje klasyce gatunku, a z drugiej wnosi do niego świeżość dzięki systemowi RPG. Gra zebrała już 356 głosów i w większości są bardzo pozytywne. Jeśli tęsknicie za czasami, gdy horror był powolny, nieprzewidywalny i prawdziwie duszny, ten tytuł może być dla was miłym (i mrocznym) zaskoczeniem. Gra jest dostępna na Steam, a tu zobaczycie gameplay z gry:

Źródło:https://gamerant.com/steam-horror-game-like-resident-evil/

News
Steam
horror
Resident Evil
House of Necrosis
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


