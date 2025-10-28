Ten horror już dostępny na Steam wygląda jak pixelowa wersja Resident Evil. Ale daje coś więcej

Na Steamie zadebiutowała nowa gra grozy, która wygląda jak zaginiona perełka z epoki PS1 — House of Necrosis. Tytuł błyskawicznie przyciągnął uwagę fanów klasycznych survival horrorów, a wielu graczy porównuje go do pierwszego Resident Evil. I choć podobieństwa są oczywiste, ta pixelowa produkcja oferuje coś, czego nawet Capcom nie próbował – połączenie klimatu retro z mechaniką RPG i walką turową.

House of Necrosis już na Steam – to gra, która przypomina Resident Evil

W House of Necrosis gracze trafiają do upiornej, podupadłej rezydencji, w której roi się od potworów. Zamiast tradycyjnej walki w czasie rzeczywistym, starcia rozgrywane są w systemie turowym, przypominającym klasyczne Final Fantasy. Każda eksploracja posiadłości wygląda inaczej – korytarze i pomieszczenia zmieniają się przy każdym podejściu, co nadaje grze element losowości rodem z roguelike’ów.