Ten hit HBO z 95% na RT planowano jako miniserię, ale na horyzoncie wlaśnie wyłonił się drugi sezon

Choć Mare z Easttown od początku funkcjonowało jako zamknięta miniseria. Serial osiągnął spory sukces w 2021, krytycy byli nim zachwyceni, co obrazuje wysoki wynik na Rotten Tomatoes – aż 95% recenzji było pozytywnych. Coraz więcej wskazuje na to, że historia policjantki z Pensylwanii jeszcze się nie zakończyła. Jak donosi Deadline, drugi sezon jest dziś „wysoce prawdopodobny”.

Mare z Easttown wróci w drugim sezonie

Kate Winslet, która wcieliła się w tytułową bohaterkę, przyznała, że przez długi czas była przekonana, iż opowieść została domknięta. – Ta historia była kompletna, definitywnie zakończona – mówiła aktorka. Coś jednak uległo zmianie, gdy wznowiono rozmowy z showrunnerem Bradem Ingelsbym. Tym razem nie były to luźne spekulacje, lecz konkretne ustalenia. – Myślę, że prawdopodobnie to zrobimy. Po raz pierwszy mam takie odczucie – przyznała Winslet, dodając, że zdjęcia na pewno nie ruszą w tym roku, a najbardziej realnym terminem jest 2027.