Ten hit HBO z 95% na RT planowano jako miniserię, ale na horyzoncie wlaśnie wyłonił się drugi sezon

Jakub Piwoński
2026/01/09 17:50
Mare z Easttown może wrócić. Kate Winslet mówi wprost o możliwym starcie zdjęć.

Choć Mare z Easttown od początku funkcjonowało jako zamknięta miniseria. Serial osiągnął spory sukces w 2021, krytycy byli nim zachwyceni, co obrazuje wysoki wynik na Rotten Tomatoes – aż 95% recenzji było pozytywnych. Coraz więcej wskazuje na to, że historia policjantki z Pensylwanii jeszcze się nie zakończyła. Jak donosi Deadline, drugi sezon jest dziś „wysoce prawdopodobny”.

Mare z Easttown wróci w drugim sezonie

Kate Winslet, która wcieliła się w tytułową bohaterkę, przyznała, że przez długi czas była przekonana, iż opowieść została domknięta.Ta historia była kompletna, definitywnie zakończona – mówiła aktorka. Coś jednak uległo zmianie, gdy wznowiono rozmowy z showrunnerem Bradem Ingelsbym. Tym razem nie były to luźne spekulacje, lecz konkretne ustalenia. – Myślę, że prawdopodobnie to zrobimy. Po raz pierwszy mam takie odczucie – przyznała Winslet, dodając, że zdjęcia na pewno nie ruszą w tym roku, a najbardziej realnym terminem jest 2027.

Przypomnijmy, że Serial opowiadał o Mare Sheehan, policjantce z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa lokalnej dziewczyny. Równolegle bohaterka mierzy się z własnymi traumami i rozpadem życia prywatnego, a dochodzenie odsłania mroczne sekrety pozornie zżytej społeczności.

GramTV przedstawia:

Przypadek Mare z Easttown tylko potwierdza starą zasadę: miniseriale pozostają miniserialami tak długo, jak długo nie odniosą dużego sukcesu. Wystarczy przypomnieć ubiegłoroczną Dzikość od Netflixa, planowaną jako jednorazowy projekt, a przedłużoną na kolejny sezon po świetnym przyjęciu. HBO z kolei chociażby przedłużyło żywot serialowi limitowanemu Wielkie kłamstewka.

Na razie nic nie jest oficjalnie przesądzone, ale jedno jest pewne: Easttown znów znalazło się na mapie HBO, a powrót Mare Sheehan przestał być tylko fanowskim marzeniem.

Źródło:https://deadline.com/2026/01/kate-winslet-season-2-mare-of-easttown-2027-1236676083/

Popkultura
HBO
drugi sezon
Kate Winslet
serial kryminalny
serial HBO
Mare z Easttown
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




