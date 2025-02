Ten gracz przejdzie do historii. God Run 3 na pierwszym poziomie doświadczenia ukończony

W serwisie Twitch bardzo popularne są różnego rodzaju wyzwania, w ramach których gracze próbują przejść odsłony serii Dark Souls oraz inne produkcje m.in FromSoftware z nałożonymi przez siebie ograniczeniami. Jeden ze streamerów właśnie ukończył bardzo trudne przejście znane jako God Run 3 SL1 - stało się to po bardzo długim czasie.

O co chodzi w God Run 3?

Streamer dinossindgeil przez ostatnie dwa lata próbował ukończyć wspomniany God Run 3 SL1. Jest to wyzwanie polegające na przejściu siedmiu gier od FromSoftware (Dark Souls I,II,III, Demon’s Souls, Bloodborne, Sekiro i Elden Ring) bez zostania trafionym przez jakiegokolwiek przeciwnika - to wszystko przy pozostaniu na pierwszym poziomie postaci. Jakiś czas wcześniej kilka osób, w tym Nico, wykonało to wyzwanie, jednak bez ograniczenia ulepszania postaci.