Dark Souls 3 z nowym modem inspirowanym Sekiro. Gracze mogą teraz odbijać ataki jak shinobi

Fani serii Dark Souls mają powód do radości. Modder o pseudonimie VIZZO udostępnił właśnie nową modyfikację do Dark Souls 3, która wprowadza do gry system odbijania ciosów w stylu Sekiro: Shadows Die Twice. Mechanika ta znacząco wpływa na sposób prowadzenia walki i wymaga od gracza perfekcyjnego wyczucia czasu.

Dark Souls 3 – Sekiro w świecie Lordran

Nowy system polega na deflektowaniu ataków przeciwnika w momencie podnoszenia gardy. Skuteczne odbicie nie zużywa kondycji i pozwala uniknąć obrażeń, ale kluczowy jest timing – tylko idealnie wykonane parowanie może przełamać obronę przeciwnika. Liczba potrzebnych deflectów zależy od rodzaju wroga: słabsi mogą ulec po dwóch, podczas gdy tacy jak Iudex Gundyr potrzebują nawet dziesięciu precyzyjnych odbić.