Zaloguj się lub Zarejestruj

Dark Souls 3 z nowym modem inspirowanym Sekiro. Gracze mogą teraz odbijać ataki jak shinobi

Mikołaj Berlik
2025/11/13 10:00
0
0

Nowy system parowania sprawia, że starcia są szybsze i bardziej taktyczne.

Fani serii Dark Souls mają powód do radości. Modder o pseudonimie VIZZO udostępnił właśnie nową modyfikację do Dark Souls 3, która wprowadza do gry system odbijania ciosów w stylu Sekiro: Shadows Die Twice. Mechanika ta znacząco wpływa na sposób prowadzenia walki i wymaga od gracza perfekcyjnego wyczucia czasu.

Dark Souls 3

Dark Souls 3 – Sekiro w świecie Lordran

Nowy system polega na deflektowaniu ataków przeciwnika w momencie podnoszenia gardy. Skuteczne odbicie nie zużywa kondycji i pozwala uniknąć obrażeń, ale kluczowy jest timing – tylko idealnie wykonane parowanie może przełamać obronę przeciwnika. Liczba potrzebnych deflectów zależy od rodzaju wroga: słabsi mogą ulec po dwóch, podczas gdy tacy jak Iudex Gundyr potrzebują nawet dziesięciu precyzyjnych odbić.

Twórca zaznacza, że mod najlepiej sprawdzi się u doświadczonych graczy, którzy opanowali już klasyczne mechaniki walki w Dark Souls 3. Wprowadzenie systemu z Sekiro nadaje grze większą dynamikę i pozwala poczuć satysfakcję z perfekcyjnej kontroli nad starciem.

GramTV przedstawia:

Modyfikacja jest dostępna do pobrania w serwisie NexusMods, a autor udostępnił również film prezentujący jej działanie. Pliki możemy wgrać oczywiście tylko do pecetowej wersji Dark Souls 3.

Źródło:https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/dark-souls-3-just-got-an-incredible-sekiro-like-deflection-mod/

Tagi:

News
PC
From Software
Dark Souls
Dark Souls III
Dark Souls 3
fanowski projekt
fanowska modyfikacja
FromSoftware
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112