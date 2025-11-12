Zaloguj się lub Zarejestruj

Gigantyczny mod do Elden Ring właśnie dostał multiplayer. Reforged 2.0 robi wrażenie

Mikołaj Berlik
2025/11/12 10:45
0
0

Twórcy moda Elden Ring Reforged wypuścili wersję 2.0, która przynosi sieciową rozgrywkę i masę nowych funkcji.

Wielka aktualizacja Elden Ring Reforged 2.0 wprowadza pełnoprawny tryb multiplayer, nową lokację, system walki oraz dziesiątki usprawnień. Twórcy moda przygotowali osobne serwery, dzięki którym rozgrywka nabrała zupełnie nowego wymiaru.

Elden Ring Reforged 2.0

Elden Ring Reforged 2.0 – największa wersja moda z pełnym trybem sieciowym

Choć od premiery Elden Ringa minęły już ponad trzy lata, gra wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem w miniony weekend na Steamie bawiło się jednocześnie ponad 33 tys. osób. Duża w tym zasługa społeczności moderskiej, która regularnie odświeża dzieło FromSoftware.

Jednym z najbardziej rozbudowanych projektów pozostaje Elden Ring Reforged (ERR), rozwijany od 2022 roku. Teraz mod doczekał się przełomowej wersji 2.0, która wprowadza pełny tryb multiplayer. Twórcy przygotowali własną strukturę sieciową i osobne serwery, umożliwiające wspólną zabawę w duchu gier FromSoftware — z przyzywaniem sojuszników, pozostawianiem wiadomości i inwazjami w lochach.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja przynosi również nowy obszar – Serpentine Depths, w którym gracze poznają pochodzenie Pretora Rykarda. Pojawiły się też nowe bronie, zaklęcia, prochy duchów oraz mechanika wślizgów pozwalająca unikać ciosów.

Twórcy przy okazji gruntownie przebudowali balans rozgrywki, ograniczając możliwość szybkiego rozwoju postaci i stawiając na eksplorację oraz eksperymentowanie z różnymi buildami. Elden Ring Reforged 2.0 jest również w pełni kompatybilny z modem Seamless Co-op, co dodatkowo rozszerza możliwości wspólnej gry.

News
PC
Steam
From Software
fanowski projekt
fanowska modyfikacja
FromSoftware
Elden Ring
Mikołaj Berlik
