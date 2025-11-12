Gigantyczny mod do Elden Ring właśnie dostał multiplayer. Reforged 2.0 robi wrażenie

Twórcy moda Elden Ring Reforged wypuścili wersję 2.0, która przynosi sieciową rozgrywkę i masę nowych funkcji.
Wielka aktualizacja Elden Ring Reforged 2.0 wprowadza pełnoprawny tryb multiplayer, nową lokację, system walki oraz dziesiątki usprawnień. Twórcy moda przygotowali osobne serwery, dzięki którym rozgrywka nabrała zupełnie nowego wymiaru.
Elden Ring Reforged 2.0 – największa wersja moda z pełnym trybem sieciowym
Jednym z najbardziej rozbudowanych projektów pozostaje Elden Ring Reforged (ERR), rozwijany od 2022 roku. Teraz mod doczekał się przełomowej wersji 2.0, która wprowadza pełny tryb multiplayer. Twórcy przygotowali własną strukturę sieciową i osobne serwery, umożliwiające wspólną zabawę w duchu gier FromSoftware — z przyzywaniem sojuszników, pozostawianiem wiadomości i inwazjami w lochach.
GramTV przedstawia:
Aktualizacja przynosi również nowy obszar – Serpentine Depths, w którym gracze poznają pochodzenie Pretora Rykarda. Pojawiły się też nowe bronie, zaklęcia, prochy duchów oraz mechanika wślizgów pozwalająca unikać ciosów.
Twórcy przy okazji gruntownie przebudowali balans rozgrywki, ograniczając możliwość szybkiego rozwoju postaci i stawiając na eksplorację oraz eksperymentowanie z różnymi buildami. Elden Ring Reforged 2.0 jest również w pełni kompatybilny z modem Seamless Co-op, co dodatkowo rozszerza możliwości wspólnej gry.
