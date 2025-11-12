Gigantyczny mod do Elden Ring właśnie dostał multiplayer. Reforged 2.0 robi wrażenie

Choć od premiery Elden Ringa minęły już ponad trzy lata, gra wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem — w miniony weekend na Steamie bawi ło się jednocześnie ponad 33 tys. os ób . Duża w tym zasługa społeczności moderskiej, która regularnie odświeża dzieło FromSoftware.

Jednym z najbardziej rozbudowanych projekt ów pozostaje Elden Ring Reforged (ERR), rozwijany od 2022 roku . Teraz mod doczekał się przełomowej wersji 2.0, która wprowadza pełny tryb multiplayer. Twórcy przygotowali własną strukturę sieciową i osobne serwery, umożliwiające wspólną zabawę w duchu gier FromSoftware — z przyzywaniem sojuszników, pozostawianiem wiadomości i inwazjami w lochach.

Aktualizacja przynosi również nowy obszar – Serpentine Depths, w którym gracze poznają pochodzenie Pretora Rykarda. Pojawiły się też nowe bronie, zaklęcia, prochy duchów oraz mechanika wślizgów pozwalająca unikać ciosów.

Twórcy przy okazji gruntownie przebudowali balans rozgrywki, ograniczając możliwość szybkiego rozwoju postaci i stawiając na eksplorację oraz eksperymentowanie z różnymi buildami. Elden Ring Reforged 2.0 jest również w pełni kompatybilny z modem Seamless Co-op, co dodatkowo rozszerza możliwości wspólnej gry.