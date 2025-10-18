Dark Souls nadal skrywa sekrety. Odkryto błąd, który zmienił sposób walki z Sifem

Fani po latach odkryli, że dziwne zachowanie jednego z bossów Dark Souls to efekt banalnej literówki w kodzie gry.
Ponad 14 lat po premierze fani Dark Souls wciąż odkrywają sekrety tej gry – a najnowsze znalezisko tłumaczy dziwne zachowanie jednego z najbardziej kultowych bossów w serii.
Dark Souls – literówka odpowiedzialna za zachowanie Sifa
Youtuber Zullie the Witch poinformował, że moder o pseudonimie kingbore odkrył w kodzie gry literówkę, która odpowiada za kuriozalne zachowanie Wielkiego Szarego Wilka Sifa. Bestia znana jest z tego, że potrafi... skakać tyłem na gracza bez zadawania obrażeń. Okazuje się, że to efekt błędnego przypisania warunku animacji – zamiast poprawnego identyfikatora, Sif używa niepowiązanego z atakiem parametru.
Według odkrycia zmiana numeru w kodzie pozwala bossowi wykonać pełnoprawne cięcie z wyskoku – ruch, który nigdy nie pojawia się w oryginalnej wersji gry. Co ciekawe, dokładnie ta sama animacja została wykorzystana w dodatku Artorias of the Abyss, gdzie młodsza wersja Sifa może pomóc graczowi w walce z finałowym bossem.
Choć niektórzy sugerują, że literówka była zwykłym błędem wynikającym z pośpiechu przy tworzeniu gry, inni podejrzewają, że FromSoftware mogło celowo usunąć ten ruch, by uczynić walkę z Sifem bardziej symboliczną i mniej brutalną. Studio nigdy nie poprawiło tego błędu w żadnej aktualizacji, nawet po premierze DLC.
