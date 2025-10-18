Dark Souls nadal skrywa sekrety. Odkryto błąd, który zmienił sposób walki z Sifem

Fani po latach odkryli, że dziwne zachowanie jednego z bossów Dark Souls to efekt banalnej literówki w kodzie gry.

Ponad 14 lat po premierze fani Dark Souls wciąż odkrywają sekrety tej gry – a najnowsze znalezisko tłumaczy dziwne zachowanie jednego z najbardziej kultowych bossów w serii.

Dark Souls – literówka odpowiedzialna za zachowanie Sifa

Youtuber Zullie the Witch poinformował, że moder o pseudonimie kingbore odkrył w kodzie gry literówkę, która odpowiada za kuriozalne zachowanie Wielkiego Szarego Wilka Sifa. Bestia znana jest z tego, że potrafi... skakać tyłem na gracza bez zadawania obrażeń. Okazuje się, że to efekt błędnego przypisania warunku animacji – zamiast poprawnego identyfikatora, Sif używa niepowiązanego z atakiem parametru.