Dark Souls nadal skrywa sekrety. Odkryto błąd, który zmienił sposób walki z Sifem

Mikołaj Berlik
2025/10/18 13:30
Fani po latach odkryli, że dziwne zachowanie jednego z bossów Dark Souls to efekt banalnej literówki w kodzie gry.

Ponad 14 lat po premierze fani Dark Souls wciąż odkrywają sekrety tej gry – a najnowsze znalezisko tłumaczy dziwne zachowanie jednego z najbardziej kultowych bossów w serii.

Dark Souls – literówka odpowiedzialna za zachowanie Sifa

Youtuber Zullie the Witch poinformował, że moder o pseudonimie kingbore odkrył w kodzie gry literówkę, która odpowiada za kuriozalne zachowanie Wielkiego Szarego Wilka Sifa. Bestia znana jest z tego, że potrafi... skakać tyłem na gracza bez zadawania obrażeń. Okazuje się, że to efekt błędnego przypisania warunku animacji – zamiast poprawnego identyfikatora, Sif używa niepowiązanego z atakiem parametru.

Według odkrycia zmiana numeru w kodzie pozwala bossowi wykonać pełnoprawne cięcie z wyskoku – ruch, który nigdy nie pojawia się w oryginalnej wersji gry. Co ciekawe, dokładnie ta sama animacja została wykorzystana w dodatku Artorias of the Abyss, gdzie młodsza wersja Sifa może pomóc graczowi w walce z finałowym bossem.

Choć niektórzy sugerują, że literówka była zwykłym błędem wynikającym z pośpiechu przy tworzeniu gry, inni podejrzewają, że FromSoftware mogło celowo usunąć ten ruch, by uczynić walkę z Sifem bardziej symboliczną i mniej brutalną. Studio nigdy nie poprawiło tego błędu w żadnej aktualizacji, nawet po premierze DLC.

Przypomnijmy, że Dark Souls w odświeżonej wersji jest dostępne na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

News
PC
PlayStation 4
From Software
Dark Souls
Dark Souls Remastered
PlayStation 5
FromSoftware
Xbox Series X
Xbox Series S
