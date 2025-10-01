Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten folk-horror będzie pierwszym aktorskim filmem od Platige Image

Jakub Piwoński
2025/10/01 15:20
OPI zapowiada się bardzo intrygująco. Tego jeszcze nie było.

To zaskakujące i ekscytujące zarazem. Studio Platige Image, które gracze doskonale kojarzą z widowiskowych zwiastunów do gier takich jak Wiedźmin, Cyberpunk 2077 czy Total War: Warhammer, a także z udziału w produkcji serialu Wiedźmin od Netfliksa, wchodzi w zupełnie nowy teren. Firma ogłosiła, że odpowiada za realizację swojego pierwszego pełnometrażowego filmu aktorskiego. Poznajcie OPI.

OPI
OPI
Platige Image

OPI – pełnometrażowy, aktorski film od Platige Image

OPI to horror inspirowany kaszubskimi wierzeniami, którego klimat ma łączyć ludowe opowieści z psychologicznym dramatem rodzinnym. Jak donosi Filmweb, za reżyserię odpowiada debiutująca w pełnym metrażu Marta Giec, która wraz z Dominiką Kłoczewiak napisała również scenariusz. To właśnie one stworzyły historię o trzech pokoleniach kobiet, których rodzinne więzi skrywają mroczne tajemnice. W obsadzie znalazły się m.in. Gabriela Muskała, Magdalena Boczarska, Iwona Bielska oraz młoda Wiktoria Kruszczyńska.

GramTV przedstawia:

Platige Image do tej pory znane było głównie z pracy dla największych gigantów świata gier i animacji. To właśnie ich artystyczny styl podziwialiśmy w jednym z odcinków serialu Miłość, śmierć i roboty czy w nagradzanym Jeszcze dzień życia. Swego czasu tworzyło tez cykl Legendy Polskie. Teraz studio postanowiło wykorzystać swoje doświadczenie i przenieść je na grunt pełnokrwistego kina gatunkowego. Producent filmu, Adam Korpak, zapowiada, że OPI ma być odważnym projektem, w którym surowa psychodrama zderzy się z kaszubskim folklorem i mrożącymi krew w żyłach sekwencjami grozy.

To dopiero początek – OPI ma być pierwszym z wielu planowanych przez Platige Image projektów fabularnych. W kolejce czekają już m.in. film gangsterski, produkcja sci-fi oraz kolejny horror. Zapowiedzi są szumne. Wszystkie projekty mają łączyć te same cechy: emocje, oryginalność i odwaga. Poczekamy, zobaczymy. Światowa premiera OPI odbędzie się w 2026 roku.

Tagi:

Popkultura
film
horror
Platige Image
film aktorski
zapowiedź filmu
folklor
OPI
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



