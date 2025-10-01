Ten folk-horror będzie pierwszym aktorskim filmem od Platige Image

OPI zapowiada się bardzo intrygująco. Tego jeszcze nie było.

To zaskakujące i ekscytujące zarazem. Studio Platige Image, które gracze doskonale kojarzą z widowiskowych zwiastunów do gier takich jak Wiedźmin, Cyberpunk 2077 czy Total War: Warhammer, a także z udziału w produkcji serialu Wiedźmin od Netfliksa, wchodzi w zupełnie nowy teren. Firma ogłosiła, że odpowiada za realizację swojego pierwszego pełnometrażowego filmu aktorskiego. Poznajcie OPI.

Platige Image

OPI – pełnometrażowy, aktorski film od Platige Image

OPI to horror inspirowany kaszubskimi wierzeniami, którego klimat ma łączyć ludowe opowieści z psychologicznym dramatem rodzinnym. Jak donosi Filmweb, za reżyserię odpowiada debiutująca w pełnym metrażu Marta Giec, która wraz z Dominiką Kłoczewiak napisała również scenariusz. To właśnie one stworzyły historię o trzech pokoleniach kobiet, których rodzinne więzi skrywają mroczne tajemnice. W obsadzie znalazły się m.in. Gabriela Muskała, Magdalena Boczarska, Iwona Bielska oraz młoda Wiktoria Kruszczyńska.