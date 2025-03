Ten film wygra w przyszłym roku Oscara? Nowa ekranizacja Stephena Kinga na pierwszym zwiastunie

To może być najważniejszy projekt w całej dotychczasowej karierze Mike’a Flanagana. Reżyser Doktora Sen oraz seriali Nawiedzony dom na wzgórzu, Nocna msza i Zagłada domu Usherów powraca z nowym filmem, będącym adaptacją powieści Stephena Kinga o tym samym tytule. Życie Chucka zadebiutowało na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w 2024 roku, zgarniając nagrodę za pierwsze miejsce od publiczności. Dla wielu filmów z poprzednich lat zdobycie takiego wyróżnienia otwierało drogę do Oscarów. Czy tak będzie i tym razem? Najbliższe miesiące to pokażą, a teraz do sieci trafił pierwszy zwiastun oczekiwanej produkcji.

Życie Chucka – zwiastun i data premiery