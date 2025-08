Ten film pójdzie po Oscary. Rental Family z Brendanem Fraserem w pierwszym zwiastunie

To może być hit tegorocznego rozdania nagród.

Searchlight Pictures zaprezentowało pierwszy zwiastun nadchodzącego dramatu z elementami komedii Rental Family, w której główną rolę gra Brendan Fraser. Film trafi do kin 21 listopada, a jego światowa premiera odbędzie się wcześniej na Festiwalu Filmowym w Toronto.

To historia o samotności, bliskości i ludzkiej potrzebie bycia widzianym. I to wszystko w świecie, który pozwala wynająć sobie rodzinę – komentuje reżyserka filmu, Hikari.

Dla Brendana Frasera jest to pierwsza główna rola od czasu oscarowego występu w filmie Wieloryb z 2022 roku. Obok niego występują Mari Yamamoto, Takehiro Hira i Akira Emoto . Zdjęcia do filmu realizowano w Japonii od marca do maja ubiegłego roku.