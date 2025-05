Ten film jest tak brutalny i obrzydliwy, że wejdzie do kin bez kategorii wiekowej. „Nikt poniżej 18 roku życia nie może tego obejrzeć”

Twórcy stawiają sprawę jasno i jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, to nie wejdziesz na salę kinową.

Remake kultowego, niskobudżetowego klasyka Tromy powraca w wielkim stylu i to dosłownie bez żadnej kategorii wiekowej. Film The Toxic Avenger z Peterem Dinklagem w roli głównej, oficjalnie trafi do kin jeszcze w tym roku dzięki dystrybutorowi Cinerverse i Bloody Disgusting. Jeszcze w lutym produkcja doczekała się pierwszego zwiastun, a teraz potwierdzono, że Toksyczny mściciel wejdzie do amerykańskich kin bez klasycznego znaczka R lub NC-17. Film pozostanie bez klasyfikacji wiekowej, ale twórcy już teraz ostrzegają, że nie ma możliwości, aby osoba, która nie ukończyła 18 lat, mogła wejść na salę kinową i obejrzeć The Toxic Avenger. The Toxic Avenger – film tak brutalny, że nie posiada kategorii wiekowej Powody takiej decyzji są jasne. Twórcy filmu woleli, aby ich produkcja nie miała żadnej kategorii wiekowej, niż gdyby otrzymała najwyższą możliwą kategorię, tym samym ograniczając sobie zakres potencjalnych widzów. Z oficjalnych materiałów wynika, że film będzie posiadał ultra przemoc, toksyczne treści, nagość mutantów, rozpryskiwanie różnymi substancjami, monstercore, a nawet obrzydliwe czynności o charakterze seksualnym. Wczytywanie ramki mediów.

Film pierwotnie zadebiutował zwiastunem w październiku 2023 roku, po czym kompletnie zniknął z radaru. W grudniu zeszłego roku pojawiły się nawet doniesienia, że obraz został uznany za „niezdatny do wypuszczenia” i „zbyt ryzykowny, by go promować”. Mimo to, produkcja może pochwalić się imponującym wynikiem 92% na Rotten Tomatoes i zyskała status kultowego fenomenu jeszcze przed premierą. Osadzona w świecie fantasy historia opowiada o woźnym Winstonie Gooze’ie, który po dziwnym wypadku zmienia się w zmutowanego mściciela znanego jako Toxie. Uzbrojony w mop, ten nieoczekiwany bohater walczy z mutantami, gangsterami i skorumpowanymi prezesami, jednocześnie próbując ocalić swoją relację z synem.

GramTV przedstawia:

Reżyserem produkcji jest Macon Blair, twórca I Don't Feel at Home in This World Anymore, którego mogliśmy oglądać w Oppenheimerze w roli Lloyda Garrisona. W obsadzie znaleźli się: Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige, Kevin Bacon, Elijah Wood, Sarah Niles, Julia Davis, Julian Kostov, David Yow, Macon Blair, Jonny Coyne, Jane Levy oraz Rebecca O'Mara. Przypomnijmy, że The Toxic Avenger trafi do amerykańskich kin dopiero 29 sierpnia bieżącego roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.