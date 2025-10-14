Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten film dla DC będzie tym samym, czym byli Strażnicy Galaktyki dla uniwersum Marvela

Radosław Krajewski
2025/10/14 18:00
James Gunn wysoko zawiesza poprzeczkę.

W przyszłym roku w kinach pojawi się Supergirl, czyli kolejna odsłona nowego uniwersum DC. James Gunn porównał nadchodzącą produkcję do swojego debiutu w Marvelu, czyli filmu Strażnicy Galaktyki. Reżyser podkreślił, że nowy tytuł będzie kosmiczną przygodą, choć w ramach większego uniwersum DC.

Supergirl
Supergirl

Supergirl będzie niczym Strażnicy Galaktyki dla uniwersum DC

Supergirl w szczególności to przygoda w kosmosie. To jest podobne do Strażników Galaktyki. Latarnie to zupełnie osobna historia. Budujemy po prostu większy świat, w którym wszystkie te elementy czasami się przecinają w ramach fabuły, a czasami po prostu pokazują kolejny fragment tego świata – powiedział Gunn.

GramTV przedstawia:

Gunn wyjaśnił również, że w tle całego uniwersum znajdują się wątki znane z finału drugiego sezonu Peacemakera, w którym Chris zostaje uwięziony w innym wszechświecie, a Rick Flag Sr. działa wbrew metaludziom.

Film Supergirl zadebiutuje 26 czerwca 2026 roku, a obok niego pojawi się też telewizyjna produkcja Latarnie, poświęcona Zielonym Latarniom. Kolejną dużą premierą kinową będzie Man of Tomorrow, traktowany jako luźna kontynuacja historii Supermana, w którym bohater wraz z Lexem Luthorem zmierzą się z potężnym zagrożeniem, prawdopodobnie Brainiaciem.

Źródło:https://www.gamesradar.com/entertainment/dc-movies/supergirl-is-a-space-adventure-like-guardians-of-the-galaxy-james-gunn-says/

