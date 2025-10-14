Ten film dla DC będzie tym samym, czym byli Strażnicy Galaktyki dla uniwersum Marvela

W przyszłym roku w kinach pojawi się Supergirl, czyli kolejna odsłona nowego uniwersum DC. James Gunn porównał nadchodzącą produkcję do swojego debiutu w Marvelu, czyli filmu Strażnicy Galaktyki. Reżyser podkreślił, że nowy tytuł będzie kosmiczną przygodą, choć w ramach większego uniwersum DC.
Supergirl będzie niczym Strażnicy Galaktyki dla uniwersum DC
Supergirl w szczególności to przygoda w kosmosie. To jest podobne do Strażników Galaktyki. Latarnie to zupełnie osobna historia. Budujemy po prostu większy świat, w którym wszystkie te elementy czasami się przecinają w ramach fabuły, a czasami po prostu pokazują kolejny fragment tego świata – powiedział Gunn.
