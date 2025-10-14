Ten film dla DC będzie tym samym, czym byli Strażnicy Galaktyki dla uniwersum Marvela

Gunn wyjaśnił również, że w tle całego uniwersum znajdują się wątki znane z finału drugiego sezonu Peacemakera, w którym Chris zostaje uwięziony w innym wszechświecie, a Rick Flag Sr. działa wbrew metaludziom.

Film Supergirl zadebiutuje 26 czerwca 2026 roku, a obok niego pojawi się też telewizyjna produkcja Latarnie, poświęcona Zielonym Latarniom. Kolejną dużą premierą kinową będzie Man of Tomorrow, traktowany jako luźna kontynuacja historii Supermana, w którym bohater wraz z Lexem Luthorem zmierzą się z potężnym zagrożeniem, prawdopodobnie Brainiaciem.