Ten easter egg z Wiedźmina 3 znajduje się poza grywalnym obszarem mapy. Tylko wytrwali go odkryją

Ukryta niespodzianka w Toussaint była prezentem od CD Projekt RED dla najbardziej dociekliwych graczy.
W ubiegłym roku minęła dekada od premiery Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu – jednej z najważniejszych gier w historii CD Projekt RED. Choć dziś tytuł wraca do nagłówków głównie przy okazji plotek o ewentualnym DLC, okazuje się, że nie potrzebuje żadnych rozszerzeń, by wciąż zaskakiwać graczy nowymi tajemnicami. Nawet po latach.
Wiedźmin 3 z ciekawym easter eggiem
Społeczność ponownie odkryła bowiem drobny, ale wyjątkowo ciekawy easter egg ukryty… poza grywalnym obszarem. Chodzi o jeden z górskich masywów Toussaint, znany z dodatku Krew i Wino. Tam, gdzie normalnie prowadzą już tylko niewidzialne granice świata, deweloperzy zostawili coś specjalnego dla najbardziej upartych odkrywców. To obraz, który ukazuję ekipę tworzącą grę.
O kulisach tej niespodzianki opowiedział Paweł Sasko, dziś pracujący przy kontynuacji Cyberpunka 2077, a wcześniej związany z Wiedźminem 3. Jak zdradził, pomysł wyszedł od Danisza Markiewicza, projektanta misji, który postanowił „ożywić” niedostępny teren drobnym detalem. Na samym szczycie jednej z gór znalazło się płótno ze zdjęciem zespołu CD Projekt RED z firmowego pikniku – dostępne wyłącznie po wyjściu poza standardowe granice mapy.
GramTV przedstawia:
Był to ukłon w stronę graczy, którzy lubią testować cierpliwość twórców i sprawdzać każdy zakamarek świata. Co ciekawe, easter egg został odnaleziony bardzo szybko – zaledwie kilka tygodni po premierze Krwi i Wina – potwierdzając, że deweloperzy doskonale znali swoją publiczność. Teraz ukryty obraz został jednak przypomniany.
Markiewicz, dziś jeden z kluczowych ekspertów pracujących przy Wiedźminie 4, ma więc już doświadczenie w nagradzaniu dociekliwości fanów. Czy podobnych smaczków doczekamy się w przygodach Ciri? Jeśli historia czegoś nas uczy, to tego, że gracze i tak wespną się nawet tam, gdzie teoretycznie nic nie powinno się znajdować.https
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!