Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy z terminem premiery. Trzeci sezon zadebiutuje szybciej, niż przypuszczano

Wszystko wskazuje na to, że trzeci sezon serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy trafi na Prime Video jeszcze w tym roku, czyli znacznie szybciej, niż sugerowały wcześniejsze spekulacje, które sugerowały premierę w 2027 roku. Na nowe odcinki prawdopodobnie poczekamy do drugiej połowy bieżącego roku.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – trzeci sezon zadebiutuje na Amazonie jeszcze w tym roku

Nowa odsłona historii przeniesie widzów kilka lat naprzód względem wydarzeń z drugiego sezonu. Twórcy zapowiadają wyraźny przeskok czasowy oraz wejście w kluczowy etap konfliktu znanego jako wojna elfów z Sauronem. To właśnie w tym okresie Mroczny Władca podejmie próbę stworzenia Jedynego Pierścienia, który ma zapewnić mu przewagę i otworzyć drogę do podboju całego Śródziemia.