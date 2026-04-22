Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy z terminem premiery. Trzeci sezon zadebiutuje szybciej, niż przypuszczano

Na nowe odcinki poczekamy krócej niż podawano w niektórych doniesieniach.
Wszystko wskazuje na to, że trzeci sezon serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy trafi na Prime Video jeszcze w tym roku, czyli znacznie szybciej, niż sugerowały wcześniejsze spekulacje, które sugerowały premierę w 2027 roku. Na nowe odcinki prawdopodobnie poczekamy do drugiej połowy bieżącego roku.
Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – trzeci sezon zadebiutuje na Amazonie jeszcze w tym roku
Nowa odsłona historii przeniesie widzów kilka lat naprzód względem wydarzeń z drugiego sezonu. Twórcy zapowiadają wyraźny przeskok czasowy oraz wejście w kluczowy etap konfliktu znanego jako wojna elfów z Sauronem. To właśnie w tym okresie Mroczny Władca podejmie próbę stworzenia Jedynego Pierścienia, który ma zapewnić mu przewagę i otworzyć drogę do podboju całego Śródziemia.
Warto przypomnieć, że akcja serialu rozgrywa się przed wydarzeniami znanymi z filmów trylogii Petera Jacksona, jeszcze przed starciem określanym jako Oblężenie Barad-dur. Tym samym nadchodzący sezon może pokazać jedne z najważniejszych momentów w historii tego uniwersum.
W obsadzie ponownie znaleźli się: Charlie Vickers jako Saurona, Morfydd Clark w roli Galadrieli oraz Robert Aramayo jako Elronda. Do zespołu dołączą także nowe nazwiska, w tym Jamie Campbell Bower, Eddie Marsan oraz Andrew Richardson, Zubin Varla i Adam Young, choć ich role pozostają tajemnicą.
Za sterami projektu nadal stoją showrunnerzy J.D. Payne oraz Patrick McKay, którzy już wcześniej zapowiadali ambitne plany wobec trzeciego sezonu. Oficjalne zamówienie nowych odcinków ogłoszono w lutym 2025 roku, a produkcja ruszyła niedługo później.
