Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten aktor grał w filmach Harry Potter, a teraz zagra w serialu. Produkcja HBO ma mieć ten jeden atut

Jakub Piwoński
2026/01/03 16:30
0
0

Warwick Davis powraca jako profesor Flitwick w serialu o Harrym Potterze.

Warwick Davis, znany z filmowej roli profesora Flitwicka w serii Harry Potter, ponownie wcieli się w tego samego bohatera w nadchodzącym serialu HBO. Aktor, uhonorowany nagrodą BAFTA, przyznał w wywiadzie dla Times Radio, że produkcja jest „bardzo wierną adaptacją” książek J.K. Rowling, oferując przy tym „więcej głębi i szczegółów niż kiedykolwiek wcześniej”.

Harry Potter
Harry Potter

Serial wejdzie w świat książek znacznie głębiej?

Aktor przyznał:
Pracuję nad tym w tej chwili, ale tak naprawdę nie mogę powiedzieć nic poza tym, że opowiadamy te wspaniałe historie na nowo, ale z większą głębią i szczegółami niż kiedykolwiek wcześniej.

Davis podkreśla, że powrót do kultowej roli daje wyjątkowe poczucie nostalgii:

Oczywiście opowiadamy tę samą historię, więc jako aktorzy doświadczamy podobnych momentów. Ale dziwnie jest znowu być w tym samym studiu i robić to wszystko od nowa, bo to w Leavesden kręciliśmy filmy.

Davis odtworzył Flitwicka we wszystkich ośmiu filmach o Harrym Potterze, a w pierwszej części serii grał również bankiera-goblina Griphooka. W serialu tę drugą rolę przejmie aktor Leigh Gill, pozwalając Davisowi skupić się na powrocie do znanej roli nauczyciela zaklęć.

GramTV przedstawia:

Serial HBO ma być wierny literackiemu pierwowzorowi, a jednocześnie pozwala fanom odkryć historię w nowym, bardziej szczegółowym wydaniu. Produkcja powstaje mimo kontrowersji wokół poglądów autorki, J.K. Rowling, które spotkały się z krytyką środowiska filmowego i fanów.

Powrót Warwicka Davisa do roli Flitwicka pokazuje, że serial zamierza zachować ducha oryginalnych filmów, jednocześnie rozwijając świat czarodziejów o nowe wątki i detale, których nie zdążyły uchwycić ekranizacje sprzed lat.

Źródło:https://deadline.com/2026/01/harry-potter-warwick-davis-series-very-faithful-books-1236660699/

Tagi:

Popkultura
książki
fantasy
Harry Potter
HBO
J.K. Rowling
Wizarding World
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112