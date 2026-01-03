Ten aktor grał w filmach Harry Potter, a teraz zagra w serialu. Produkcja HBO ma mieć ten jeden atut

Warwick Davis powraca jako profesor Flitwick w serialu o Harrym Potterze.

Pracuję nad tym w tej chwili, ale tak naprawdę nie mogę powiedzieć nic poza tym, że opowiadamy te wspaniałe historie na nowo, ale z większą głębią i szczegółami niż kiedykolwiek wcześniej.

Warwick Davis, znany z filmowej roli profesora Flitwicka w serii Harry Potter, ponownie wcieli się w tego samego bohatera w nadchodzącym serialu HBO. Aktor, uhonorowany nagrodą BAFTA, przyznał w wywiadzie dla Times Radio, że produkcja jest „bardzo wierną adaptacją” książek J.K. Rowling, oferując przy tym „więcej głębi i szczegółów niż kiedykolwiek wcześniej”.

Davis odtworzył Flitwicka we wszystkich ośmiu filmach o Harrym Potterze, a w pierwszej części serii grał również bankiera-goblina Griphooka. W serialu tę drugą rolę przejmie aktor Leigh Gill, pozwalając Davisowi skupić się na powrocie do znanej roli nauczyciela zaklęć.

Oczywiście opowiadamy tę samą historię, więc jako aktorzy doświadczamy podobnych momentów. Ale dziwnie jest znowu być w tym samym studiu i robić to wszystko od nowa, bo to w Leavesden kręciliśmy filmy.

Serial HBO ma być wierny literackiemu pierwowzorowi, a jednocześnie pozwala fanom odkryć historię w nowym, bardziej szczegółowym wydaniu. Produkcja powstaje mimo kontrowersji wokół poglądów autorki, J.K. Rowling, które spotkały się z krytyką środowiska filmowego i fanów.

Powrót Warwicka Davisa do roli Flitwicka pokazuje, że serial zamierza zachować ducha oryginalnych filmów, jednocześnie rozwijając świat czarodziejów o nowe wątki i detale, których nie zdążyły uchwycić ekranizacje sprzed lat.