Ten aktor grał w filmach Harry Potter, a teraz zagra w serialu. Produkcja HBO ma mieć ten jeden atut

Warwick Davis powraca jako profesor Flitwick w serialu o Harrym Potterze.
Warwick Davis, znany z filmowej roli profesora Flitwicka w serii Harry Potter, ponownie wcieli się w tego samego bohatera w nadchodzącym serialu HBO. Aktor, uhonorowany nagrodą BAFTA, przyznał w wywiadzie dla Times Radio, że produkcja jest „bardzo wierną adaptacją” książek J.K. Rowling, oferując przy tym „więcej głębi i szczegółów niż kiedykolwiek wcześniej”.
Serial wejdzie w świat książek znacznie głębiej?
Aktor przyznał:
Pracuję nad tym w tej chwili, ale tak naprawdę nie mogę powiedzieć nic poza tym, że opowiadamy te wspaniałe historie na nowo, ale z większą głębią i szczegółami niż kiedykolwiek wcześniej.
Davis podkreśla, że powrót do kultowej roli daje wyjątkowe poczucie nostalgii:
Oczywiście opowiadamy tę samą historię, więc jako aktorzy doświadczamy podobnych momentów. Ale dziwnie jest znowu być w tym samym studiu i robić to wszystko od nowa, bo to w Leavesden kręciliśmy filmy.
Davis odtworzył Flitwicka we wszystkich ośmiu filmach o Harrym Potterze, a w pierwszej części serii grał również bankiera-goblina Griphooka. W serialu tę drugą rolę przejmie aktor Leigh Gill, pozwalając Davisowi skupić się na powrocie do znanej roli nauczyciela zaklęć.
GramTV przedstawia:
Serial HBO ma być wierny literackiemu pierwowzorowi, a jednocześnie pozwala fanom odkryć historię w nowym, bardziej szczegółowym wydaniu. Produkcja powstaje mimo kontrowersji wokół poglądów autorki, J.K. Rowling, które spotkały się z krytyką środowiska filmowego i fanów.
Powrót Warwicka Davisa do roli Flitwicka pokazuje, że serial zamierza zachować ducha oryginalnych filmów, jednocześnie rozwijając świat czarodziejów o nowe wątki i detale, których nie zdążyły uchwycić ekranizacje sprzed lat.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!