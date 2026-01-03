Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten aktor doskonale wie, że już wyskakuje z lodówki. I zamierza coś z tym zrobić

Jakub Piwoński
2026/01/03 13:30
Paul Mescal ogłasza przerwę w pracy do 2028 roku.

Paul Mescal, znany chociażby z roli w Gladiatorze 2, zapowiedział, że planuje trzymać się z dala od świateł reflektorów do 2028 roku, czyli do premiery filmu Beatles, w którym wciela się w Paula McCartneya. Powód tej decyzji jest prosty – aktor uważa, że ostatnio pracował zbyt intensywnie.

Paul Mescal
Paul Mescal

Paul Mescal zapowiada krótką przerwę od aktorstwa

W rozmowie z The Guardian, promując swój nowy film Historia dźwięku oraz produkcję Chloé Zhao Hamnet, aktor przyznał: „Ludzie będą mieli ode mnie przerwę, a ja będę miał przerwę od nich”. Dodał, że po kilku latach intensywnej pracy potrzebuje dystansu, aby nie stracić przyjemności z aktorstwa. To jest mój największy strach, ale jaka jest alternatywa? Nie chcę mieć pretensji do tego, co kocham” – tłumaczył Mescal.

Po zakończeniu sezonu nagród Mescal ma rozpocząć zdjęcia do filmu Sama Mendesa o Beatlesach. Aktor weźmie także udział w kolejnym eksperymentalnym projekcie Richarda Linklatera, autora Boyhood. Merrily We Roll Along ma być kręcony corocznie aż do końca dekady – premiera zapowiedziana została na 2035.

W ciągu ostatnich pięciu lat aktor zagrał w dziewięciu filmach, w tym Aftersun, Córka, Dobrzy nieznajomi i Gladiator 2. Mimo że jego kariera rozwija się dynamicznie, Mescal podkreśla, że potrzebuje teraz czasu na odpoczynek i regenerację przed kolejnym dużym projektem. Przerwa od mediów i intensywnej pracy ma pozwolić mu zachować świeżość i pełną kontrolę nad wyborem ról w nadchodzących latach. Premiera filmu Hamnet z jego udziałem już 23 stycznia.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/1/2/paul-mescal-says-hell-lay-low-until-2028-people-will-get-a-break-from-me

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




