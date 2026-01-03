Ten aktor doskonale wie, że już wyskakuje z lodówki. I zamierza coś z tym zrobić

Paul Mescal, znany chociażby z roli w Gladiatorze 2, zapowiedział, że planuje trzymać się z dala od świateł reflektorów do 2028 roku, czyli do premiery filmu Beatles, w którym wciela się w Paula McCartneya. Powód tej decyzji jest prosty – aktor uważa, że ostatnio pracował zbyt intensywnie.

Paul Mescal zapowiada krótką przerwę od aktorstwa

W rozmowie z The Guardian, promując swój nowy film Historia dźwięku oraz produkcję Chloé Zhao Hamnet, aktor przyznał: „Ludzie będą mieli ode mnie przerwę, a ja będę miał przerwę od nich”. Dodał, że po kilku latach intensywnej pracy potrzebuje dystansu, aby nie stracić przyjemności z aktorstwa. „To jest mój największy strach, ale jaka jest alternatywa? Nie chcę mieć pretensji do tego, co kocham” – tłumaczył Mescal.