Ten 12-latek rzucił szkołę by poświęcić się graniu. I to za zgodą rodziców

Jakub Piwoński
2026/01/07 12:50
Sytuacja z Japonii. Rodzice chłopca poparli decyzję o rezygnacji z edukacji, a sprawa wywołała gorącą dyskusję wśród internautów.

Historia, która dla wielu dzieci brzmi jak spełnienie marzeń, w Japonii stała się faktem. Dwunastoletni Tarou, młody streamer i gracz Fortnite’a, przestał uczęszczać do szkoły, by w pełni poświęcić się e-sportowej karierze. Co istotne, decyzja została podjęta za zgodą rodziców – i to właśnie ten element najbardziej rozpalił internetową dyskusję.

Ten 12-latek rzucił szkołę by poświęcić się graniu

Tarou od najmłodszych lat związany jest z grami wideo. Swoją przygodę z kontrolerem rozpoczął jako kilkulatek, a bardzo szybko zaczął rywalizować z dużo starszymi i bardziej doświadczonymi zawodnikami. Z czasem jego umiejętności przełożyły się na popularność – dziś jego transmisje śledzą setki tysięcy widzów, a sam chłopiec regularnie pojawia się wysoko w regionalnych rankingach Fortnite’a.

W lutym ubiegłego roku Tarou ogłosił, że nie będzie kontynuował tradycyjnej edukacji. Jako powód wskazał konieczność intensywnych treningów i lepszego zarządzania czasem. Jego ojciec porównał e-sport do wyczynowego sportu, podkreślając, że zawodowa rywalizacja wymaga wielogodzinnych, codziennych przygotowań przez wiele lat.

Sprawa szybko trafiła na fora i media społecznościowe, w tym na Reddit. Część internautów broni decyzji rodziny, zwracając uwagę na realne zarobki i sukcesy chłopca. Inni – w tym także doświadczeni gracze – wyrażają poważne obawy. Wskazują na ryzyko związane z rezygnacją z edukacji, presję psychiczną, ograniczony rozwój społeczny oraz brak „planu B”, gdyby kariera w e-sporcie zakończyła się przedwcześnie.

Pojawiają się też pytania o legalność całej sytuacji, ponieważ w Japonii obowiązek szkolny trwa do około 15. roku życia. Choć istnieją alternatywne formy nauczania, wielu komentujących podkreśla, że odpowiedzialność spoczywa w całości na rodzicach. Na razie jednak Tarou kontynuuje rozwój kariery i aktywnie streamuje.

News
e-sport
Japonia
streaming
e-sportowcy
gracze
dziecko
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:05

Nie dziwię się. Jeżeli rzeczywiście ma setki tysięcy widzów to może z rodziców zrobić milionerów chwila moment. W zasadzie będzie mógł sobie też opłacić indywidualne nauczanie. Jak dla mnie ma to sens.




