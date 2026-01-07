Ten 12-latek rzucił szkołę by poświęcić się graniu. I to za zgodą rodziców

Historia, która dla wielu dzieci brzmi jak spełnienie marzeń, w Japonii stała się faktem. Dwunastoletni Tarou, młody streamer i gracz Fortnite’a, przestał uczęszczać do szkoły, by w pełni poświęcić się e-sportowej karierze. Co istotne, decyzja została podjęta za zgodą rodziców – i to właśnie ten element najbardziej rozpalił internetową dyskusję.

Ten 12-latek rzucił szkołę by poświęcić się graniu

Tarou od najmłodszych lat związany jest z grami wideo. Swoją przygodę z kontrolerem rozpoczął jako kilkulatek, a bardzo szybko zaczął rywalizować z dużo starszymi i bardziej doświadczonymi zawodnikami. Z czasem jego umiejętności przełożyły się na popularność – dziś jego transmisje śledzą setki tysięcy widzów, a sam chłopiec regularnie pojawia się wysoko w regionalnych rankingach Fortnite’a.