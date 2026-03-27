Nowy podatek nadchodzi. Część Big Techów uniknie opłat

W polskiej przestrzeni publicznej od dawna mówi się o podatku, który miałby być nałożony na tzw. cyfrowych gigantów. Wygląda na to, że w tej sprawie wreszcie coś się ruszyło.

Rząd ma bowiem pochylić się nad projektem ustawy. A to pozwali, by z czasem cała machina legislacyjna ruszyła dalej.

Rząd przystępuje do prac nad ustawą o podatku od tzw. cyfrowych gigantów

O wszystkim poinformował Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy. Minister Cyfryzacji ogłosił w poście opublikowanym w mediach społecznościowych, iż projekt związany z podatkiem od usług cyfrowych ląduje na tapecie rządu. Zostanie on bowiem wpisany do wykazu prac Rady Ministrów, która teraz będzie ustalać jego kształt. Niemniej, jak przyznał Gawkowski, zostały już poczynione pewne założenia, które wpłyną na to, kto i jak wysoki podatek zapłaci. – Czas na równe zasady gry. Dziś globalne platformy często płacą niższe podatki niż firmy działające lokalnie. To uderza w konkurencję i ogranicza wpływy do budżetu. Zmieniamy to – zapewnia minister cyfryzacji.