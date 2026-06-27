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Tekken jak z Cartoon Network. Nowa adaptacja serii dostała teaser

Maciej Petryszyn
2026/06/27 10:00
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Legendarna seria Tekken doczeka się kolejnej adaptacji. Tym razem w formie serialu.

Mamy jednak do czynienia z projektem absolutnie wyjątkowym. No bo kto spodziewał się… kreskówki.

TEKKEN! CARTOON
TEKKEN! CARTOON

Kreskówkowy Tekken nadchodzi

Tymczasem TEKKEN! CARTOON zaiste jest kreskówką – i to taką wyglądającą na czerpiącą bardziej z amerykańskiej niż japońskiej animacji. Na razie otrzymaliśmy jedynie teaser, w którym znalazły się jednak doskonale znane fanom cyklu postacie. Jest więc niedźwiedź Kuma, jest urocza Alisa, jest niezmiennie odziany w budzącą grozę zbroję Yoshimitsu, do tego dochodzi niszczycielski Paul oraz główny bohater serii – Kazuya Mishima. Z jednej strony projekty bohaterów w luźny sposób nawiązują do ich odpowiedników z Tekken 8, aczkolwiek utrzymane są w stylistyce chibi.

Całość przywołuje na myśl styl Cartoon Network z przełomu wieków, a na materiale możemy nawet dostrzec zakłócenia imitujące efekt taśmy VHS. O samym serialu nie wiemy jednak na razie zbyt wiele – nie wiadomo więc ile dostaniemy odcinków i czy będzie to krótszy, czy też dłuższy metraż. Wiemy natomiast, że reżyserem projektu został Sohta Ozawa – dyrektor kreatywny agencji talentów NERD. Zresztą, przedstawiciele rzeczonej agencji są również producentami TEKKEN! CARTOON. Projektantem i animatorem postaci będzie Amehiro, podczas gdy za muzykę i reżyserię dźwięku odpowiadać będzie in the blue shirt. Termin premiery? Nieznany.

GramTV przedstawia:

Nie jest to oczywiście pierwsza animowana adaptacja serii Tekken. Debiut cyklu w tej formie miał miejsce już w 1998 roku za sprawą chłodno przyjętego Tekken: The Motion Picture. 4 lata temu swoich sił próbował również Netflix za sprawą Tekken: Bloodline, ale i ta produkcja nie okazała się specjalnie udana. Czy w przypadku kreskówkowej, ewidentnie nie traktującej siebie do końca na poważnie wersji będzie lepiej?

Źródło:https://www.polygon.com/tekken-cartoon-anime-announced-trailer/

Tagi:

Popkultura
Bandai Namco
Bandai Namco Entertainment
Tekken
adaptacja
kreskówka
adaptacja gry
TEKKEN! CARTOON
Sohta Ozawa
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112