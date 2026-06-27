Tekken jak z Cartoon Network. Nowa adaptacja serii dostała teaser

Mamy jednak do czynienia z projektem absolutnie wyjątkowym. No bo kto spodziewał się… kreskówki.

Kreskówkowy Tekken nadchodzi

Tymczasem TEKKEN! CARTOON zaiste jest kreskówką – i to taką wyglądającą na czerpiącą bardziej z amerykańskiej niż japońskiej animacji. Na razie otrzymaliśmy jedynie teaser, w którym znalazły się jednak doskonale znane fanom cyklu postacie. Jest więc niedźwiedź Kuma, jest urocza Alisa, jest niezmiennie odziany w budzącą grozę zbroję Yoshimitsu, do tego dochodzi niszczycielski Paul oraz główny bohater serii – Kazuya Mishima. Z jednej strony projekty bohaterów w luźny sposób nawiązują do ich odpowiedników z Tekken 8, aczkolwiek utrzymane są w stylistyce chibi.