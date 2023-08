Tekken 8 umili graczom początek 2024 roku? Wyciekła dokładna data premiery

Bandai Namco szykuje się do konkretnych ogłoszeń?

„Aggiornamenti Lumia” twierdzi, że Tekken 8 zadebiutuje na rynku 26 stycznia 2024 roku . Bandai Namco nie skomentowało całej sytuacji, ale niewykluczone, że wydawca szykuje się do konkretnych ogłoszeń na gamescom 2023. Już dziś wieczorem odbędzie się bowiem pokaz gamescom Opening Night Live, na którym – być może – firma ujawni oficjalną datę premiery nowej odsłony serii Tekken.

Na koniec przypomnijmy, że Tekken 8 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jak wspomnieliśmy wyżej, oficjalna data premiery gry wciąż nie jest znana. Zainteresowanych nadchodzącą odsłoną serii Tekken zapraszamy natomiast do lektury: Po betatestach Tekken 8 wiem jedno - to żelazo jest rozgrzane do czerwoności!

Wczytywanie ramki mediów.