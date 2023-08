Tekken 8 z Denuvo? Reżyser ma dość pytań i każe graczom „siedzieć cicho”

Katsuhiro Harada zapewnia, że gracze nie mają powodów do obaw w kwestii DRM.

Denuvo nie cieszy się popularnością wśród graczy ze względu na odczuwalne obniżanie wydajności w wielu produkcjach. Nic więc dziwnego, że fani serii Tekken zareagowali negatywnie na wiadomość, że Tekken 8 będzie korzystać ze wspomnianego DRM. Okazuje się jednak, że gracze nie mają powodów do obaw, o czym za pośrednictwem portalu społecznościowego X (wcześniej Twitter) poinformował Harada.

Deweloper stwierdził, że wzmianka o wykorzystaniu Denuvo w licencji użytkownika na Steamie to prawdopodobnie efekt skopiowania treści EULA z Tekken 7. Harada podkreślił, że nie ma zamiaru wprowadzać wspomnianego oprogramowania – ani żadnego podobnego – do Tekken 8. Reżyser polecił również fanom, by przestali „na wszystko alergicznie reagować” i „siedzieli cicho” w oczekiwaniu na premierę gry.