Po betatestach Tekken 8 wiem jedno - to żelazo jest rozgrzane do czerwoności!

Michał "Muradin" Grabowski 0 0

I tak naprawdę nadal jestem zaskoczony, że Bandai Namco czeka z ogłoszeniem oficjalnej daty premiery najnowszej gry Tekken Project i Katsuhiro Harady.

Trudno uwierzyć w to, że od premiery ostatniej części Tekkena minęło sześć lat i to, co może zaskakiwać to fakt, że to chyba najdłuższa przerwa dla marki w historii. Głównie dlatego, że jakby nie spojrzeć jako platforma Tekken 7 sprawdzał się naprawdę dobrze zarówno pod względem dostępności dla graczy, jak również i żywotności turniejowej. Nie dziwi również fakt, że ekipa Tekken Project postanowiła z kolejną częścią stawiać kolejne kroki na spokojnie i bez pośpiechu – zapowiedź wewnętrznych testów, później powolnego testowania nowości do momentu, w którym znajdujemy się w tej chwili.

Dlatego też po kilku mniejszych i większych zmianach Tekken 8 trafił w ręce graczy w formie zamkniętych betatestów. Jakie wrażenia? Pozytywne. Do tego stopnia, że tak naprawdę gdyby Katsuhiro Harada zrobił na EVO niespodziankę i zapowiedział premierę w ciągu kolejnych kilku tygodni, to wcale bym nie był takim stanem rzeczy zaskoczony. Niestety na takową będziemy musieli trochę poczekac. Przekuwanie żelaza… Najważniejszym wnioskiem w temacie Tekken 8 po betatestach jest to, że to nadal tak samo piekielnie grywalny Tekken. Dodatkowo, biorąc pod uwagę nowości niesamowicie szanuję wprowadzenie do nowości jakimi jest system Heat (wzmocnienia ataków oraz specjalnych kombinacji) oraz zasady związane z wykorzystywaniem Power Crusherów. Dodatkowo również pojawił się mały kurs obsługi systemu uproszczonych komend. Jednak to, co najbardziej rzuca się w oczy to fakt, że Tekken jest teraz piekielnie szybki i stawiający na agresywne rozwiązania niż walkę pozycyjną oraz blokowanie ciosów. Wszystko to dzięki temu, że przyjmowanie ciosów na blok zamraża ewentualną dawkę przyjętych ciosów do momentu przyjęcia kolejnego, prawdziwego ciosu. Ostatecznie jedynym sposobem, na uniknięcie „zaliczki” jest obijanie swojego przeciwnika i nadrabianie tych zaległości. Z drugiej strony natomiast w połączeniu wykorzystywaniem kombinacji w ramach akcji Heat dostępnych w każdej z rund czy też Rage Artów może się okazać, że o wiele łatwiej o bardzo przypadkową przegraną z powodu nieuwagi. Jeśli miałbym oceniać to wszystko z perspektywy swojego stylu grania, który stawia na wywieraniu ciągłej presji oraz kombinowaniu kolejnych ciosów to zdecydowanie ten system mi odpowiada. W połączeniu z zupełnie nowymi ciosami w repertuarze już zaprezentowanych uczestników Turnieju Żelaznej Pięści tworzy to wszystko niesamowicie efektowną i wybuchową mieszankę. Mimo wszystko o ile Bandai Namco nie próbuje wynaleźć koła na nowo, to do nowych zasad trzeba się przyzwyczaić i nie przechodzi to tak samo płynnie jak wprowadzenie trybu Rage. Najważniejsze jest jednak to, że narzędzia związane z wykorzystywaniem nowych systemów są tak naprawdę dostępne dla wszystkich po równo i jedynym elementem, który wyrzuciłbym z gier rankingowych w Tekken 8 to ułatwione komendy, które mogłyby zostać spokojnie w trybach nierankingowych. Zupełnie nowy poziom graficzny

GramTV przedstawia: