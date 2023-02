Tekken 8 na obszernej prezentacji. Wideo trwa ponad 35 minut

Tekken 8 najprawdopodobniej zadebiutuje na rynku jeszcze w tym roku. Niestety, ciągle nie poznaliśmy oficjalnej daty premiery najnowszej części słynnej serii bijatyk. Deweloperzy z Bandai Namco podzielili się z fanami obszerną prezentacją, na której zaprezentowano nadciągające zmiany. Na trwającym 35 minut wideo pokazano naprawdę sporo.

Heat system w Tekken 8

Najwięcej czasu poświęcono prezentacji mechaniki o nazwie heat system, która jest trzonem rozgrywki w Tekken 8. W wielkim skrócie: będzie to krótki moment, w którym postać otrzyma potężne bonusy do zdolności ofensywnych, co zmusi gracza do przyjęcia agresywnej postawy.