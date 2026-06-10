Tegoroczne Turniej Game Arena z potężnym gamingowym zapleczem. W ramach eventu zobaczymy PC od Actiny

Uczestnicy wydarzeń organizowanych w centrach handlowych Auchan będą rywalizować na stanowiskach przygotowanych przez znane marki.
Turniej Game Arena trwa w najlepsze. Cykl gamingowych wydarzeń odwiedza kolejne miasta w Polsce, dając graczom możliwość rywalizacji w Fortnite oraz EA FC 26. Organizatorzy potwierdzili, że podczas turniejów dostępne będą komputery przygotowane przy współpracy z partnerami – Actina, Intel, ASUS oraz Lexar. Redakcja Gram.pl obięła imprezę swoim patronatem medialnym.
Turniej Game Arena – przyjdź, zagraj, przetestuj nowe konfiguracje Actina!
Podczas wszystkich przystanków tegorocznej edycji Game Arena uczestnicy będą mogli korzystać ze stanowisk komputerowych przygotowanych na potrzeby rozgrywek. W projekt zaangażowali się m.in. producent komputerów gamingowych Actina oraz marki Intel, ASUS oraz Lexar, którzy wspierają wydarzenie jako partnerzy technologiczni i sprzętowi.
Podczas wydarzenia będzie można sprawdzić w boju dwie nowe konfiguracje komputerów marki Actina bazujące na procesorach Intel Core Ultra. Ich specyfikację znajdziecie poniżej:
Turniej Game Arena 2026 to seria bezpłatnych wydarzeń organizowanych w centrach handlowych Auchan na terenie całego kraju. Gracze rywalizują w dwóch popularnych tytułach – Fortnite w formule 1 na 1 oraz EA FC 26. Na najlepszych zawodników czekają nagrody pieniężne, a poszczególnym turniejom towarzyszą spotkania z internetowymi twórcami.
Przed uczestnikami jeszcze wydarzenie w Krakowie, gdzie 12 czerwca w godzinach 13:00-19:00 w Galerii Bronowice zagramy free-to-play, a dzień później od 11:00 do 19:00 odbędzie się turniej. Ostatnim przystankiem ma być Białystok, a konkretnie Auchan Hetmańska.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!