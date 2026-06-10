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Tegoroczne Turniej Game Arena z potężnym gamingowym zapleczem. W ramach eventu zobaczymy PC od Actiny

Patronat medialny
2026/06/10 15:00
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Uczestnicy wydarzeń organizowanych w centrach handlowych Auchan będą rywalizować na stanowiskach przygotowanych przez znane marki.

Tegoroczne Turniej Game Arena z potężnym gamingowym zapleczem. W ramach eventu zobaczymy PC od Actiny

Turniej Game Arena trwa w najlepsze. Cykl gamingowych wydarzeń odwiedza kolejne miasta w Polsce, dając graczom możliwość rywalizacji w Fortnite oraz EA FC 26. Organizatorzy potwierdzili, że podczas turniejów dostępne będą komputery przygotowane przy współpracy z partnerami – Actina, Intel, ASUS oraz Lexar. Redakcja Gram.pl obięła imprezę swoim patronatem medialnym.

Turniej Game Arena – przyjdź, zagraj, przetestuj nowe konfiguracje Actina!

Podczas wszystkich przystanków tegorocznej edycji Game Arena uczestnicy będą mogli korzystać ze stanowisk komputerowych przygotowanych na potrzeby rozgrywek. W projekt zaangażowali się m.in. producent komputerów gamingowych Actina oraz marki Intel, ASUS oraz Lexar, którzy wspierają wydarzenie jako partnerzy technologiczni i sprzętowi.

Podczas wydarzenia będzie można sprawdzić w boju dwie nowe konfiguracje komputerów marki Actina bazujące na procesorach Intel Core Ultra. Ich specyfikację znajdziecie poniżej:

GramTV przedstawia:

Actina ENDORFY U7-270K/32GB/1TB/ArcB580/850W/W11P

  • Procesor Intel Core Ultra 7 270K Plus 24 cores
  • Karta graficzna Intel Arc B580 12G
  • Płyta główna ASUS PRIME Z890-P WIFI
  • WD Blue SN5100 1TB PCIe M2 WDS100T5B0E
  • KINGSTON DDR5 32GB 6000MT/s CL36 DIMM
Actina ENDORFY U7-270K/32GB/1TB/RTX5070TI/850W/W11P
  • Procesor Intel Core Ultra 7 270K Plus 24 cores
  • Karta graficzna ASUS TUF GAMING RTX 5070 Ti 16GB OC
  • Płyta główna ASUS PRIME Z890-P WIFI
  • WD Blue SN5100 1TB PCIe M2 WDS100T5B0E
  • KINGSTON DDR5 32GB 6000MT/s CL36 DIMM

Turniej Game Arena 2026 to seria bezpłatnych wydarzeń organizowanych w centrach handlowych Auchan na terenie całego kraju. Gracze rywalizują w dwóch popularnych tytułach – Fortnite w formule 1 na 1 oraz EA FC 26. Na najlepszych zawodników czekają nagrody pieniężne, a poszczególnym turniejom towarzyszą spotkania z internetowymi twórcami.

Przed uczestnikami jeszcze wydarzenie w Krakowie, gdzie 12 czerwca w godzinach 13:00-19:00 w Galerii Bronowice zagramy free-to-play, a dzień później od 11:00 do 19:00 odbędzie się turniej. Ostatnim przystankiem ma być Białystok, a konkretnie Auchan Hetmańska.

Tagi:

News
EA Sports
Fortnite
turniej
wydarzenie
patronat medialny
EA Sports FC 26
Turniej Game Arena 2026
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112