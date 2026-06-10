Tegoroczne Turniej Game Arena z potężnym gamingowym zapleczem. W ramach eventu zobaczymy PC od Actiny

Uczestnicy wydarzeń organizowanych w centrach handlowych Auchan będą rywalizować na stanowiskach przygotowanych przez znane marki.

Turniej Game Arena trwa w najlepsze. Cykl gamingowych wydarzeń odwiedza kolejne miasta w Polsce, dając graczom możliwość rywalizacji w Fortnite oraz EA FC 26. Organizatorzy potwierdzili, że podczas turniejów dostępne będą komputery przygotowane przy współpracy z partnerami – Actina, Intel, ASUS oraz Lexar. Redakcja Gram.pl obięła imprezę swoim patronatem medialnym.

Turniej Game Arena – przyjdź, zagraj, przetestuj nowe konfiguracje Actina!

Podczas wszystkich przystanków tegorocznej edycji Game Arena uczestnicy będą mogli korzystać ze stanowisk komputerowych przygotowanych na potrzeby rozgrywek. W projekt zaangażowali się m.in. producent komputerów gamingowych Actina oraz marki Intel, ASUS oraz Lexar, którzy wspierają wydarzenie jako partnerzy technologiczni i sprzętowi.