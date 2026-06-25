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Fortnite łamie wieloletnią zasadę. Skórki z Battle Passów trafią do sklepu

Mikołaj Berlik
2026/06/25 16:30
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Epic Games uruchamia program Unvaulted i po raz pierwszy przywraca przedmioty z dawnych sezonów.

Epic Games zapowiedziało istotną zmianę dotyczącą kosmetycznych przedmiotów w Fortnite. W ramach nowego programu Unvaulted do sklepu po raz pierwszy trafią przedmioty pochodzące z wcześniejszych Battle Passów. Pierwsza fala powrotów rozpocznie się 28 czerwca i obejmie skórki z rozdziału 5, sezonu 4.

Fortnite
Fortnite

Fortnite Unvaulted startuje już za chwilę

Na początek do sklepu mają trafić zestawy zawierające bohaterów związanych z uniwersum Marvela. Wśród pokazanych postaci znalazły się:

  • Gwenpool
  • War Machine
  • Mysterio
  • Captain Jones
  • Peelverine

Przedmioty mają pojawić się w formie specjalnych pakietów dostępnych w sklepie gry.

Dotychczas przedmioty z Battle Passów uchodziły za jednorazowe nagrody sezonowe. Po zakończeniu danego sezonu gracze tracili możliwość zdobycia konkretnych skórek, co przez lata budowało ich wyjątkową wartość.

GramTV przedstawia:

Program Unvaulted może jednak całkowicie zmienić tę zasadę. Jeśli Epic zdecyduje się rozszerzyć ofertę, gracze mogą otrzymać szansę na zdobycie jednych z najbardziej pożądanych skórek w historii gry.

Wśród najczęściej wymienianych przez społeczność postaci znajdują się:

  • Midas
  • Spider-Man
  • Tony Stark

Decyzja Epic może wywołać mieszane reakcje. Część graczy od lat liczyła na powrót dawnych skórek, których nie udało się zdobyć podczas konkretnych sezonów. Z drugiej strony osoby posiadające rzadkie przedmioty mogą uznać, że utracą one część swojej ekskluzywności.

Na razie nie wiadomo, jak szeroki będzie program Unvaulted i czy obejmie wszystkie dawne Battle Passy. Pierwsze odpowiedzi poznamy już po starcie wydarzenia 28 czerwca.

Źródło:https://insider-gaming.com/fortnite-is-bringing-battle-pass-items-to-the-shop-for-the-first-time/

Tagi:

News
PC
Fortnite
przepustka sezonowa
przepustka
PlayStation 5
skórki
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112