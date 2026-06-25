Fortnite łamie wieloletnią zasadę. Skórki z Battle Passów trafią do sklepu

Epic Games uruchamia program Unvaulted i po raz pierwszy przywraca przedmioty z dawnych sezonów.

Epic Games zapowiedziało istotną zmianę dotyczącą kosmetycznych przedmiotów w Fortnite. W ramach nowego programu Unvaulted do sklepu po raz pierwszy trafią przedmioty pochodzące z wcześniejszych Battle Passów. Pierwsza fala powrotów rozpocznie się 28 czerwca i obejmie skórki z rozdziału 5, sezonu 4. Fortnite Unvaulted startuje już za chwilę Na początek do sklepu mają trafić zestawy zawierające bohaterów związanych z uniwersum Marvela. Wśród pokazanych postaci znalazły się: Gwenpool

War Machine

Mysterio

Captain Jones

Peelverine

Przedmioty mają pojawić się w formie specjalnych pakietów dostępnych w sklepie gry. Dotychczas przedmioty z Battle Passów uchodziły za jednorazowe nagrody sezonowe. Po zakończeniu danego sezonu gracze tracili możliwość zdobycia konkretnych skórek, co przez lata budowało ich wyjątkową wartość.

GramTV przedstawia:

Program Unvaulted może jednak całkowicie zmienić tę zasadę. Jeśli Epic zdecyduje się rozszerzyć ofertę, gracze mogą otrzymać szansę na zdobycie jednych z najbardziej pożądanych skórek w historii gry. Wśród najczęściej wymienianych przez społeczność postaci znajdują się: Midas

Spider-Man

Tony Stark Decyzja Epic może wywołać mieszane reakcje. Część graczy od lat liczyła na powrót dawnych skórek, których nie udało się zdobyć podczas konkretnych sezonów. Z drugiej strony osoby posiadające rzadkie przedmioty mogą uznać, że utracą one część swojej ekskluzywności. Na razie nie wiadomo, jak szeroki będzie program Unvaulted i czy obejmie wszystkie dawne Battle Passy. Pierwsze odpowiedzi poznamy już po starcie wydarzenia 28 czerwca. Olivia Rodrigo trafia do Fortnite. Skin oficjalnie potwierdzony przez artystkę