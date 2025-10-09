Tego 73-latka czekała trudna operacja, ale myślami był w 10. sezonie Diablo 4

Czasem gry potrafią być czymś znacznie więcej niż rozrywką. Dla 73-letniego gracza z USA, znanego w sieci jako SourGorilla775, Diablo 4 stało się sposobem na przełamanie codziennej szarości – i sensem, który towarzyszy mu nawet w obliczu choroby.

Syn gracza-seniora opowiada o pasji swego ojca

Jego historia poruszyła społeczność serwisu Reddit, gdy jego syn podzielił się wiadomością, że ojciec – zapalony gracz Diablo – ma guza mózgu i czeka go ryzykowna operacja. Syn poprosił innych fanów gry o wsparcie i przesyłanie wiadomości na Xboxie, by dodać starszemu graczowi otuchy po zabiegu.