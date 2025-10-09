Zaloguj się lub Zarejestruj

Tego 73-latka czekała trudna operacja, ale myślami był w 10. sezonie Diablo 4

Jakub Piwoński
2025/10/09 10:20
Poruszająca historia oddanego i wiekowego gracza Diablo 4.

Czasem gry potrafią być czymś znacznie więcej niż rozrywką. Dla 73-letniego gracza z USA, znanego w sieci jako SourGorilla775, Diablo 4 stało się sposobem na przełamanie codziennej szarości – i sensem, który towarzyszy mu nawet w obliczu choroby.

Diablo 4
Diablo 4

Syn gracza-seniora opowiada o pasji swego ojca

Jego historia poruszyła społeczność serwisu Reddit, gdy jego syn podzielił się wiadomością, że ojciec – zapalony gracz Diablo – ma guza mózgu i czeka go ryzykowna operacja. Syn poprosił innych fanów gry o wsparcie i przesyłanie wiadomości na Xboxie, by dodać starszemu graczowi otuchy po zabiegu.

Mój ojciec zaczął grać w Diablo 3, kiedy moja mama zachorowała przed pandemią i utknęła w domu. Od razu się wciągnął. Uwielbia każdy aspekt tej serii. Kiedy wyszło Diablo 4, był nakręcony i wciąż z niecierpliwością czeka na kolejne sezony. Ma teraz 73 lata i gra codziennie. W piątek, kiedy grał, powiedział mi, że ma mętlik w głowie. Zabraliśmy go na badanie, żeby wykluczyć udar. Okazało się, że ma guza na szczycie mózgu. Jutro ma operację, a ja miałem nadzieję, że społeczność będzie mogła wysłać mu kilka wiadomości, żeby go podnieść na duchu.

Jak dodał syn, mimo zbliżającego się zabiegu, jego ojciec „ciągle mówi tylko o 10. sezonie Diablo 4”. Pod wpisem szybko pojawiły się setki komentarzy z życzeniami zdrowia, wsparcia i wzruszających historii od innych starszych graczy. Jeden z nich – 77-letni fan Diablo – podzielił się szczególnie ciepłym wyznaniem:

Nie mam Xboksa, gram na komputerze. Mam 77 lat, więc twój ojciec i ja jesteśmy ‘współcześni’. Zacząłem od pierwszego Diablo dawno temu, a Diablo 2: Resurrected naprawdę mnie wciągnęło. Gram solo, bo nie nadążam za innymi, ale lubię te 2-3 godziny dziennie. Kiedy się gubię w myślach, wchodzę na forum lub oglądam filmiki na YouTube. Szczerze życzę twojemu ojcu powrotu do zdrowia, żeby mógł znów wrócić do walki ze złem.

Post zyskał dużą popularność, a wielu graczy przyznało, że ta historia przypomniała im, jak mocno gry mogą łączyć ludzi – niezależnie od wieku, języka czy stanu zdrowia. Nie pozostaje nam nic innego, jak przyłączyć się do prośby syna i zachęcić do wysyłania słów wsparcia graczowi o nicku SourGorilla775.

Źródło:https://www.reddit.com/r/diablo4/comments/1nz445x/son_of_a_huge_diablo_fan_looking_for_a_little_help/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


