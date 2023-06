Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge doczeka się DLC

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge zadebiutowało na rynku w czerwcu 2022 roku i od razu zachwyciło graczy. Stara sprawdzona formuła i epicy żółwi bohaterowie skradły serca miłośników bijatyk. Mamy dobre informacje, twórcy zapowiedzieli nowe DLC. Rzućcie okiem na poniższy trailer, by dowiedzieć się więcej.

DLC Dimension Shellshock wprowadzi do gry zupełnie nową postać

Dimension Shellshock to tytuł tworzonego rozszerzenia, które będzie dostępne na Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Nie poznaliśmy jeszcze dokładnej daty premiery DLC, ale spodziewać należy się go w dalszej części tego roku.



Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge: Dimension Shellshock (długi tytuł, prawda?) wprowadzi do gry kilka nowości, chociażby kolejny tryb rozgrywki, skórki zmieniające kolor bohaterów oraz całkowicie nową postać. Królik Usagi będzie ciął swoich wrogów kataną aż miło.



Na koniec przypomnijmy, że Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge dostępne jest na PC, konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch oraz urządzeniach mobilnych działających w oparciu o systemy Android i iOS. Tytuł uruchomicie również na PlayStation 5 i Xbox Series X/S w ramach wstecznej kompatybilności. Jak wspomnieliśmy wyżej, produkcja studia Tribute Games znajduje się obecnie także w usłudze Xbox Game Pass. Na mobilkach zagracie za darmo, jeśli jesteście subskrybentami usługi Netflix.