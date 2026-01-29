Ted Lasso wróci już latem. Nowy sezon, nowe twarze

Chociaż pierwotnie Ted Lasso zakończyć się miał na 3. sezonie, to od pewnego czasu wiemy, że tak nie będzie. Wielkimi krokami zbliża się bowiem sezon 4.

Teraz Apple postanowiło uchylić rąbka tajemnicy. W efekcie poznaliśmy nie tylko powracających i nowych aktorów, ale także i okres premiery nowej serii popularnego serialu. Nowy sezon Ted Lasso na nowych materiałach i z okresem premiery 4. sezon Teda Lasso pojawi się na naszych ekranach już latem tego roku, chociaż nadal znajduje się jeszcze w produkcji. Do swojej ikonicznej już roli powróci Jason Sudeikis, który jest jednocześnie producentem wykonawczym. Poza nim Tedowi ponownie towarzyszyć będą Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt oraz Jeremy Swift. Wygląda jednak na to, że częścią obsady nie będzie już Phil Dunster, a ponadto nieznane są losy Nicka Mohammeda.

Są za to jednak nowi aktorzy. To chociażby znana z Sex Education Tanya Reynolds, która prawdopodobnie będzie nową asystentką Lasso. Do tego dochodi Faye Marsay, która w przeszłości grała w Grze o Tron, Star Wars: Andor czy Dojrzewaniu. Z kolei Grant Feely, czyli młody Luke Skywalker z serialu Obi‑Wan Kenobi, tutaj grać będzie rolę syna Ted Lasso. Inne nowe twarze to natomiast Jude Mack, Aisling Sharkey oraz Abbie Hern. Poza ujawnieniem okresu premiery Apple podzieliło się z nami też kilkoma kadrami z nadchodzącego sezonu:

Nowa seria opowiadać będzie o dalszych losach Teda Lasso, który, jak pamiętamy, powrócił do Stanów Zjednoczonych. Niespodziewanie jednak ponownie musi udać się na Wyspy Brytyjskie, by pomóc Rebecce Welton, właścicielce stołecznego AFC Richmond. Tym razem jednak nie poprowadzi on, które pod jego wodzą zdobyło wicemistrzostwo Anglii. Zamiast tego czeka go kolejne wyzwanie, czyli praca z zespołem kobiecym. Poprzednie sezony Teda Lasso ukazywały się między 2020 a 2023 rokiem. Pierwszy odcinek stał się najchętniej oglądana premierą w Apple TV+, podczas gdy cała produkcja zyskała miano najchętniej oglądanego serialu na platformie. Premierowy sezon był również serialem komediowym z największą w historii liczbą nominacji do Nagrody Emmy.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

