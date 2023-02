Ted Lasso na nowym zwiastunie

Z pewnością wielu z Was czeka na to, by móc poznać dalsze losy Teda Lasso. Genialny trener z pewnością nie raz zaskoczy nas w trzecim sezonie serialu. Dawkę tego, co czeka nas już wkrótce, możecie poczuć za sprawą najnowszego zwiastuna. Jedno jest pewne, w nadchodzącym sezonie będzie bardzo dużo Nate’a.

Football is life!

Przypomnijmy, że już 15 marca po raz kolejny będziemy mogli przenieść się do szatni słynnego AFC Richmond. Twórcy przygotowali aż 12 epizodów, a finałowy odcinek zostanie wyemitowany 31 maja.