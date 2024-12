Team Fortress 2 powraca z nowym komiksem. Po siedmiu latach...

Valve zaskoczyło fanów Team Fortress 2, wydając ostatni numer swojego długo wyczekiwanego komiksu internetowego. To pierwsza aktualizacja serii od siedmiu lat, co stanowi niemałe wydarzenie dla społeczności graczy.

Fani Team Fortress 2 są przyzwyczajeni do długiego oczekiwania na aktualizacje od Valve. W ostatnich latach tempo wydawania nowych treści do gry było wyjątkowo powolne, a aktualizacje mogły pojawiać się nawet po kilku latach przerwy. Jednak jednym z najbardziej niedokończonych projektów, na który fani czekali z niecierpliwością, był internetowy komiks Team Fortress Comics.

Dopiero w lipcu 2024 roku pojawiła się iskierka nadziei, gdy scenarzysta Valve, Jay Pinkerton, ogłosił powrót serii. W końcu, po wielu latach oczekiwania, 20 grudnia 2024 roku ukazał się siódmy i ostatni numer zatytułowany The Days Have Worn Away. Komiks podjął fabułę od miejsca, w którym zakończył się szósty numer, rozwiązując liczne wątki, na które czekali fani przez siedem lat.

Finałowy numer skupia się na rozwikłaniu kilku kluczowych historii: od zauroczenia Scouta panią Pauling, przez przeszłość Administratora z rodziną Mann, aż po romans Żołnierza z Zhanną. Komiks jest dostępny do przeczytania na oficjalnej stronie Team Fortress 2 i stanowi hołd dla wieloletnich fanów serii.

Powrót komiksu to ważne wydarzenie dla społeczności graczy, którzy od lat oczekują na nowe treści związane z Team Fortress 2, ale raczej nie zwiastuje on większego zaangażowania w serię.