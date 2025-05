Te gry znikną z Xbox Game Pass już 31 maja. Microsoft podzielił się nową listą

Koniec maja przyniesie kolejne zmiany w bibliotece Xbox Game Pass. Tym razem pożegnamy się z kilkoma wysoko ocenianymi tytułami, w tym z Cassette Beasts oraz Remnant 2 – grami, które w 2023 roku zostały świetnie przyjęte przez społeczność.

Xbox Game Pass – już niedługo pożegnamy się z kolejnymi grami

Cassette Beasts to chwalone RPG inspirowane Pokémonami, które zachwycało oprawą wizualną i pomysłowym systemem walki. osiągnął średnią 8,5/10 w serwisie Opencritic. Równie dobrze przyjęte zostało Remnant 2 – dynamiczna strzelanka TPP z elementami roguelite. Gra uzyskała średnią 8,2/10 i była uznawana za znaczną poprawę względem pierwszej części. Z oferty zniknie także Humanity, gra logiczna ze średnią ocen 8,6/10, a także mniej znane Firework oraz Slayers X: Terminal Aftermath: Vengeance of the Slayer.