"Te filmy są dla fanów, nie dla krytyków". Scarlet Witch jeszcze nie skończyła z Marvelem

„To coś, co kocham i do czego zawsze chcę wracać” – powiedziała aktorka podczas panelu, jak podaje magazyn People i dodała:

Podczas dyskusji o swoim nowym filmie Eternity, otwierającym Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Hamptons, Elizabeth Olsen przyznała, że jej przygoda w świecie Marvela nie dobiegła końca. Aktorka powróci jako Szkarłatna Wiedźma?

Myślę, że to, co było tak wyjątkowe w ciągu ostatnich pięciu lat, to fakt, że mogłam zrobić z tą postacią tak wiele, czego nigdy bym się nie spodziewała. Wciąż są wątki z komiksów, które chciałabym wcielić w tę postać, i myślę, że fani również tego chcą.

Olsen zaznaczyła również, że filmy Marvela tworzone są przede wszystkim dla fanów, a nie krytyków. Przypomnijmy, że aktorka po raz pierwszy wcieliła się w Wandę Maximoff, czyli Scarlet Witch, w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów w 2016 roku. Jej postać doczekała się własnego serialu WandaVision w 2021 roku, za który Olsen otrzymała nominację do nagrody Emmy. Ostatni raz Wanda pojawiła się w Doktor Strange w Multiwersum Szaleństwa (2022), gdzie została zabita – choć jak pokazuje koncepcja multiwersum, nawet śmierć może nie być ostateczna.

Olsen podkreśliła, że praca nad rolą była dla niej wyjątkowo satysfakcjonująca: „To naprawdę owocne, a historie stały się dla mnie, mojej postaci, jeszcze lepsze. Naprawdę mi się to podobało”. Odniosła się także do tematu zmęczenia franczyzami superbohaterskimi, dodając, że Marvel stworzył w jej życiu poczucie „bezpieczeństwa”, które pozwalało jej swobodnie wybierać inne projekty.