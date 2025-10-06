"Te filmy są dla fanów, nie dla krytyków". Scarlet Witch jeszcze nie skończyła z Marvelem

Podczas dyskusji o swoim nowym filmie Eternity, otwierającym Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Hamptons, Elizabeth Olsen przyznała, że jej przygoda w świecie Marvela nie dobiegła końca. Aktorka powróci jako Szkarłatna Wiedźma?
Szkarłatna Wiedźma wróci do MCU?
„To coś, co kocham i do czego zawsze chcę wracać” – powiedziała aktorka podczas panelu, jak podaje magazyn People i dodała:
Myślę, że to, co było tak wyjątkowe w ciągu ostatnich pięciu lat, to fakt, że mogłam zrobić z tą postacią tak wiele, czego nigdy bym się nie spodziewała. Wciąż są wątki z komiksów, które chciałabym wcielić w tę postać, i myślę, że fani również tego chcą.
Olsen zaznaczyła również, że filmy Marvela tworzone są przede wszystkim dla fanów, a nie krytyków. Przypomnijmy, że aktorka po raz pierwszy wcieliła się w Wandę Maximoff, czyli Scarlet Witch, w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów w 2016 roku. Jej postać doczekała się własnego serialu WandaVision w 2021 roku, za który Olsen otrzymała nominację do nagrody Emmy. Ostatni raz Wanda pojawiła się w Doktor Strange w Multiwersum Szaleństwa (2022), gdzie została zabita – choć jak pokazuje koncepcja multiwersum, nawet śmierć może nie być ostateczna.
Olsen podkreśliła, że praca nad rolą była dla niej wyjątkowo satysfakcjonująca: „To naprawdę owocne, a historie stały się dla mnie, mojej postaci, jeszcze lepsze. Naprawdę mi się to podobało”. Odniosła się także do tematu zmęczenia franczyzami superbohaterskimi, dodając, że Marvel stworzył w jej życiu poczucie „bezpieczeństwa”, które pozwalało jej swobodnie wybierać inne projekty.
Nie ma niczego podobnego i nie wiem, czy będę miała [to] jeszcze raz, chyba że w kolejnym serialu. Lubię taką spójność. To przyjemne uczucie. To znaczy, bezpieczeństwo pracy jest przyjemne – myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy – mówiła aktorka.
Czy Scarlet Witch wróci do MCU? Aktorka wyraża otwartość, ale nie ma jej w oficjalnej obsadzie nowych Avengers. Fani jednak wierzą, że mimo wszystko postać się pojawi.