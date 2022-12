Te cienkie i elastyczne ogniwa potrafią zmienić tkaniny w panele słoneczne

Panele słoneczne cienkie jak papier i elastyczne jak tkanina – tak zaczyna się wideo prezentujące nową technologię. Materiał przygotowany został przez Massachusetts Institute of Technology i ukazuje możliwości sprzętu, który zachwyca swoimi właściwościami.

Panele słoneczne, które wyglądają jak tkanina

Przygotowane przez nich panele ważą 100 razy mniej niż konwencjonalne panele słoneczne, a ponadto potrafią wygenerować 18 razy więcej energii na kilogram. Wykonuje się je przy pomocy druku, co jest niezwykle szybkie i łatwe. Największą zaletą wydaje się być jednak ich elastyczność.



Omawiane panele są niezwykle lekkie, dzięki czemu można użyć ich w naprawdę interesujący sposób. Jako przykład podano możliwość zamocowania ich na żaglach, co zapewni dostęp do energii podczas żeglugi. Kolejnym przykładem może być umiejscowienie ich na namiotach i plandekach, które wykorzystywane są podczas akcji ratunkowych.



Kolejną zaletą technologii jest jej niezwykła prostota instalacji oraz to, że łatwo zintegrować ją ze środowiskiem. Oczywiście, testom poddano również wytrzymałość paneli, a wyniki okazały się zaskakująco pozytywne. Dany kawałek materiału rozwinięto i zwinięto 500 razy, a mimo wszystko ciągle zachował 90% swoich bazowych właściwości odpowiadających na generowanie energii.



Naukowcy ciągle pracują nad omawianą technologią, starając się ulepszyć ją pod kątem praktycznego użycia.