Te 10 gier na Xbox już wkrótce straci swoje serwery. Pożegnanie z Need for Speed

Wrzesień i październik zapowiadają się dla graczy na Xbox wyjątkowo nieciekawie – na liście zamknięć znalazły się zarówno popularne gry sportowe, jak i produkcje sieciowe oraz tytuły, które już wcześniej znikały z dystrybucji cyfrowej. We wrześniu zniknie tylko jeden serwer, ale to październik przyniesie prawdziwą falę wyłączeń.

Los Fae Farm pozostaje niepewny. Na Steamie pojawiła się informacja o wyłączeniu serwerów, ale część obserwatorów, m.in. Delisted Games, sugeruje, że wersja konsolowa może przetrwać, bo do gry wymaga się jedynie konta Phoenix Labs. Brakuje jednak oficjalnego potwierdzenia, dlatego tytuł znalazł się na liście, ale z dużym znakiem zapytania. W przypadku Rust Console Edition wyłączenie dotyczy tylko wersji na Xbox One – powodem jest wprowadzenie nowej edycji gry przygotowanej z myślą o obecnej generacji konsol.

Jak zwykle w takich zestawieniach mocno reprezentowane są gry sportowe. Warto dodać, że The Golf Club 2019 oraz PGA Tour 2K21 już wcześniej zostały usunięte z dystrybucji cyfrowej, a teraz tracą też serwery. Do tego dochodzi również FIFA 23, której wyłączenie nie powinno być zaskoczeniem – EA od lat konsekwentnie zamyka starsze odsłony serii po wprowadzeniu nowych części, a dodatkowym powodem jest utrata licencji FIFA, przez co gra i tak została zastąpiona przez markę EA Sports FC.

Na liście znalazło się również Need for Speed: Rivals, czyli odsłona z 2013 roku, która przez lata była jedną z najchętniej wspominanych gier z serii. Jej serwery działały wyjątkowo długo jak na standardy EA – ponad dekadę – dlatego ich wyłączenie można traktować jako symboliczne pożegnanie z grą, która łączyła klasyczny model policyjnych pościgów z otwartym światem i systemem AllDrive.

Prócz tytułów wymienionych na liście, niepewny jest los także WWE 2K24 – część źródeł wskazuje wrzesień 2025 jako termin wyłączenia, inne (m.in. instrukcja wersji pudełkowej) podają grudzień. Bardziej prawdopodobny wydaje się ten drugi scenariusz, biorąc pod uwagę, że serwery WWE 2K23 zamknięto dopiero na początku bieżącego roku.